Apple anuncia 'Arcade', su plataforma de juegos por suscripción Apple Arcade Una cuota mensual permitirá descargar más de 100 títulos exclusivos JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 26 marzo 2019, 10:06

Los rumores eran ciertos. A las series por streaming (Apple TV Plus) y las publicaciones periódicas (Apple News Plus), los de Cupertino sumarán una plataforma centrada en la categoría más ventajosa del App Store: los videojuegos. Surge así 'Apple Arcade', un repositorio con más de 100 títulos a los que acceder previa suscripción mensual.

Por contra de lo esperado, Apple no se limitará a englobar juegos preexistentes en su tienda de aplicaciones, sino que 'Arcade' comprenderá desarrollos financiados por la multinacional californiana. Así, resultarán exclusivos del ecosistema Apple (al menos durante un tiempo) y cumplirán sus estándares de calidad y originalidad.

Entre los primeros títulos confirmados encontramos a grandes editoras (SEGA) y desarrolladores (Hironobu Sakaguchi, creador de la franquicia 'Final Fantasy'). A saber: 'Little Orpheus', Sumo Digital/The Chinese Room; 'The Artful Escape', Annapurna Interactive/Beethoven & Dinosaur; 'The Pathless', Annapurna Interactive/Giant Squid; 'ATONE: Heart of the Elder Tree', Wildboy Studios; 'LEGO Brawls', LEGO/RED Games; 'Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm', Cornfox & Bros.; 'Sonic Racing', SEGA/HARDlight Studios; 'Box Project', AQUIRIS; 'Frogger in Toy Town', Konami; 'Projection: First Light', Blowfish Studios/Shadowplay Studios; 'Mr. Turtle', Illusion Labs; 'FANTASIAN', Mistwalker Corporation; 'Enter The Construct', Directive Games Limited; 'Beyond a Steel Sky', Revolution Software; 'Sayonara Wild Hearts', Annapurna Interactive/Simogo y 'Hot Lava', Klei Entertainment.

Todas las referencias de Apple Arcade ofrecerán juego cruzado (podremos seguirlas jugando desde donde lo dejamos en nuestro iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o Apple TV); no contendrán micropagos ni anuncios; no recabarán información del usuario para vendérsela a terceros y no precisarán de conexión a Internet, pudiendo descargarlos para jugar en cualquier parte.

Como ya ocurre con Apple Music, la suscripción podrá compartirse con un máximo de cinco familiares, si bien no se ha concretado la cuota mensual. Responsables de la compañía prometen más información de aquí a su lanzamiento, el próximo otoño en más de 150 mercados.

El catálogo de Arcade irá ampliándose mensualmente. El sitio web de Apple deja cuenta de referencias adicionales y sus primeros tráilers.