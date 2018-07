PES 2019 y World of Warcraft: Battle for Azeroth entre los lanzamientos de agosto

Agosto suele ser un mes aciago en cuanto al lanzamiento de videojuegos. El periodo vacacional resiente nuestros bolsillos y merma el tiempo que pasamos frente al televisor, de ahí que muchos opten por el juego en cualquier parte.

Sea como fuere, son varios los títulos con estreno previsto durante las próximas cuatro semanas. Algunos de renombre, como las entregas anuales de Pro Evolution Soccer y F1; la nueva expansión de World of Warcraft o las remasterizaciones de Shenmue I & II y Yakuza 2.

Sin más dilación, aquí una lista del software más destacado rumbo a nuestras consolas:

Yakuza 0 (PC) - 1 de agosto

Overcooked 2 (Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC) - 7 de agosto

Monster Hunter World (PC) - 9 de agosto

Okami HD (Nintendo Switch) - 9 de agosto

Madden NFL (Xbox One, PS4) - 10 de agosto

We Happy Few (Xbox One, PS4, PC) - 10 de agosto

The Walking Dead: The Final Season (PC, Xbox One, PS4) - 14 de agosto

World of Warcraft: Battle for Azeroth (PC) - 14 de agosto

State of Mind (PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One) - 15 de agosto

Hero Defense (PS4) - 17 de agosto

Shenmue I & II (PS4, Xbox One, PC) - 21 de agosto

Guacamelee! 2 (PS4, PC) - 21 de agosto

Warhammer 40000: Inquisitor Martyr (Xbox One, PS4) - 23 de agosto

F1 2018 (PS4, Xbox One, PC) - 24 de agosto

Monster Hunter Generations Ultimate (Nintendo Switch) - 28 de agosto

Strange Brigade (PS4, Xbox One) - 28 de agosto

Yakuza Kiwami 2 (PS4) - 28 de agosto

de Blob 2 (Nintendo Switch) - 28 de agosto

PES 2019 (PS4, Xbox One) - 30 de agosto

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4, Xbox One) - 31 de agosto

Divinity: Original Sin II (PS4, Xbox One) - 31 de agosto

No olvides repasar nuestra selección con los juegos más prometedores que llegarán después del verano.