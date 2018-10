Zerouno Games mostrará cinco juegos en la Indie Zone de Fun & Serious Baobabs Mausoleum / Zerouno Games El mayor festival europeo del videojuego tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre en Bilbao JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 11 octubre 2018, 09:25

Año tras año, Fun & Serious Game Festival refuerza su compromiso para el segmento del desarrollo independiente en nuestro país. Es por esto que la 'Indie Zone' de su octava edición albergará el mayor número de stands hasta la fecha, donde los estudios más talentosos mostrarán sus proyectos en curso al centenar de editoras, inversores y medios de comunicación asistentes.

También a los más de 30.000 visitantes que pisarán la Fun Zone del Bilbao Exhibition Center. La nueva ubicación del mayor festival europeo garantiza 15.000 metros cuadrados a disposición del ocio electrónico, con puestos de juego para todos los públicos; áreas sobre robótica, realidad virtual y YouTube; food trucks y los inevitables deportes electrónicos. A este último respecto, Fortnite jugará un papel determinante, con la mayor arena de competición disputada en nuestras fronteras.

Pero volviendo a la Indie Zone, durante las próximas semanas revelaremos los títulos que la coparán, sometiendo a sus responsables a nuestro consabido 'cuestionario indie'. Hoy toca el turno a Zerouno Games Digital, una de las editoras independientes con mayor proyección.

¿Cómo se formó Zerouno Games?

«Zerouno Games Digital se creó oficialmente en noviembre de 2017, pero sus orígenes se remontan a 2014 con los eventos y actividades de elzerouno, nuestra plataforma de promoción del sector del desarrollo de videojuegos españoles. Desde esa perspectiva vimos claramente cuáles eran las flaquezas de la industria y decidimos aportar nuestro granito de arena para hacer más relevante este segmento. En ello estamos«.

¿Cómo es vuestro día a día?

«Buscamos talento y lo lanzamos al mercado. Con nuestras herramientas y visión, hacemos que el producto se vea y sienta mucho más completo una vez disponible en las tiendas digitales. Bernardo Hernández (en calidad de fundador) y yo, Juan Cañete (co-fundador) posicionamos cada videojuego a través de la comunicación, el marketing y la producción audiovisual«.

¿Qué juegos mostraréis en la Indie Zone del festival?

«Cinco títulos, además de otros en fase temprana de desarrollo. 'Memories of the Forgotten' es nuestro primer juego desarrollado internamente. Se trata de un proyecto transmedia de cómics, videojuegos y libros (ya publicados) que nos traslada a un mundo fantástico repleto de acción. Aquí hablamos de un beat'em up al estilo de 'Dungeons&Dragons: Chronicles of Mystara', basado en la ejecución de combos, la evolución de personajes y la cooperación con otros jugadores, tanto local como en línea«.

«Ambientado como precuela del primer libro, ofrecerá rejugabilidad a través de sus misiones secundarias. Aún no tiene programada su salida al mercado (está pendiente de financiación), pero aspiramos a lanzarlo en todas las consolas de la presente generación».

«Nuestro segundo juego es 'Bleep Bloop', desarrollado por AlPixelGames con Luis Díaz Peralta a la cabeza. En este rompecabezas manejas a Bleep y Bloop, dos monísimos cubos desesperados por encontrar la salida. Su plataforma de lanzamiento es Nintendo Switch y estará listo en el último trimestre del año«.

«Por su parte, 'Eternum Ex' es un título de acción y plataformas 2D con estética pixel art, fácil de jugar pero muy difícil de controlar. Su historia es la del caballero Sir Arthur, quien ha perdido todo lo que tenía y amaba. Así, pone rumbo a Samarnath (reino subterráneo del que nadie regresa con vida) en busca de cinco esferas mágicas que proporcionan la eterna juventud. Llegará el 25 de octubre a Steam y Nintendo Switch; más adelante a PS4 y Xbox One.«

«'Coffe Crisis' es otro beat'em up a todo trapo. Arrancado de las entrañas de los 90, MegaCatStudios nos traslada al advenimiento de una raza extraterrestre. Su propósito es arrebatarnos todas las comodidades de que disponemos: la música metal, el café, los vídeos de gatitos y ¡el WiFi! Podremos jugar en solitario o cooperativo, en el primer cuarto de 2019 y sin importar nuestra consola (Xbox One, PS4 y Nintendo Switch)«.

«El último de la muestra será 'Baobabs Mausoleum'. En esta aventura gráfica pixel art te toparás con una berenjena agente del FBI llamada Watracio Walpurgis. Lamentablemente tiene un accidente con el coche y acaba en un pueblo fantasma, Flamingos Creek, que solo aparece cada 25 años en la carretera del Albatro. Ahí conocerá al amor de su vida al tiempo que intenta escapar. Se trata de un juego por capítulos cuya primera parte ('Ovnifagos Don't Eat Flamingos') ya está en el mercado. Su siguiente episodio llegará en el primer trimestre de 2019 a todas las plataformas«.

¿Qué debe tener un juego para captar vuestra atención?

«Como publisher buscamos historias atrayentes, con un toque siniestro, extraordinario; cuando no de locura que crece exponencialmente. Todo título de Zerouno Games debe tener algo de eso».

¿Qué consejos daríais a quienes se aventuran en el ámbito del desarrollo indie?

«Acabar lo que se empieza. Por eso es mejor hacer cosas pequeñas y hacerlas bien… que cosas grandes que queden a medio camino y no puedas enseñar a nadie».

¿Qué esperáis de un evento como Fun & Serious Game Festival?

«El escaparate internacional de la feria es innegable. Buscamos visibilizar dos títulos de producción interna para su financiación, además de mostrar al público nuestro catálogo actual».

¿Cuál es vuestra principal reivindicación sobre la industria del desarrollo independiente en nuestro país?

«Que 'los de arriba' sepan qué es 'lo de aquí abajo' y construyan un sistema para que este sector no se autodestruya constantemente».