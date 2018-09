Fun & Serious Game Festival se traslada al Bilbao Exhibition Centre Bilbao Exhibition Centre / BEC Este año el festival homenajeará a la industria del videojuego polaca EL CORREO Viernes, 21 septiembre 2018, 13:27

Fun & Serious Game Festival crece, madura y se hace cada vez más grande y ambicioso… En consonancia, cambia de ubicación para su octava edición (que se celebrará entre el 7 y 10 de diciembre) para acoger a más espectadores, más ponentes y más expositores invitados. Se traslada al BEC (Bilbao Exhibition Centre), en Barakaldo, un espectacular recinto de 15.000 m2, tan impresionante como versátil.

Con un pabellón mutifuncional el recinto ferial bilbaíno garantiza un área suficientemente espaciosa y polivalente, que posibilitará nuevas sorpresas en la agenda de F&S. Diseñado por los arquitectos César Azcárate y Esteban Rodríguez, BEC se ubica en los terrenos que ocuparon los antiguos altos hornos: hoy albergan seis pabellones de exposición, un área VIP, centro de congresos y un gran aparcamiento subterráneo con capacidad para hasta 4.000 vehículos.

Nuevos aliados: BBK

La octava edición de F&S podrá acometer la ambiciosa apuesta de asaltar BEC gracias al apoyo de un nuevo socio patrocinador, BBK, que con su implicación, ratifica su compromiso con el impulso económico y el desarrollo y bienestar de Bizkaia. BBK busca estar presente en los nuevos escenarios en los que se mueven los jóvenes de hoy en día, para incentivar valores como el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, la generosidad, el compañerismo, el trabajo en equipo o la disciplina, en este caso, a través del deporte y los videojuegos. Asimismo, la fundación bancaria apuesta por incentivar nuevas iniciativas de emprendimiento emergentes y un sector económico, como el del videojuego, que cada vez está cogiendo más fuerza en Bizkaia.

La Fundación BBK dinamizará, durante la agenda del festival, un gran espacio de juego y torneos dentro de la Fun Zone con más de 80 puestos de juegos deportivos para todos los públicos: fútbol, baloncesto y motor.

El Premio Universitario pasa a llamarse premio BBK Nuevos Talentos, de este modo la entidad apostará por visibilizar y ayudar a los creadores de los videojuegos del futuro. El premio está dotado con 3000 euros y será entregado en la gala de Premios Titanium que se celebrará en el Museo Guggenheim. Los estudiantes, universidades y centros de formación que quieran participar pueden inscribir sus proyectos desde este enlace.

Polonia: País Invitado

El mayor festival de videojuegos de Europa, con un histórico de premios espectacular que incluye a titanes de la talla de Jeff Kaplan (Blizzard), John Romero (Doom, Quake), Jordan Mechner (Prince of Persia), Alexey Pajitnov (Tetris) o Yuji Naka (Sonic), tendrá este año como nación invitada a Polonia, un mercado en eclosión que ha encontrado una fórmula de éxito imbatible en la exportación de su producción. Con 39 millones de habitantes, esta nación presume de un tercio de sus ciudadanos como jugadores habituales videojuegos, un 30% de ellos en dispositivos móviles. No obstante, el 95% de la producción nacional se vende en el extranjero, con un caso de éxito paradigmático 'The Witcher', un híbrido entre 'El Señor de los Anillos' y 'Juego de Tronos protagonizado por el poliédrico Geralt de Rivia, y que se ha colado entre los 'top ventas' de un centenar de naciones de todo el mundo. (Metro, dic 2017)

La agenda de Fun & Serious Game Festival, con todo, se moverá por diversas latitudes. Combinará oportunidades para la formación, el encuentro, la creatividad y el emprendimiento, y se hará pública en las próximas semanas. Incluirá el ya clásico Games Industry Forum (GIF), en la vertiente más profesional y de negocio, y ofrecerá charlas, experiencias y numerosos puntos de encuentro tanto para profesionales como para aficionados y curiosos.

Unos 25.000 asistentes acudieron a F&S el año pasado. Y algunos de los grandes nombres de la industria actual compartieron su talento e ideas con aficionados, curiosos y desarrolladores indies.

Lo mismo que otros años, Fun & Serious Game Festival culminará con la gala de entrega de premios en el museo Guggenheim, a la que asistirán importantes figuras internacionales del videojuego para recoger los premios Titanium.