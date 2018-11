Los mejores videojuegos independientes y vascos compiten en los premios Titanium de Fun & Serious Se presentarán ante el jurado el próximo 9 de diciembre EL CORREO Viernes, 23 noviembre 2018, 10:39

El mayor festival de videojuegos de Europa, Fun & Serious Game Festival, que celebra su octava edición en Bilbao el próximo diciembre, refuerza su papel en la promoción de la escena independiente con dos galardones especialmente diseñados para premiar el talento emergente: los FS Play y el Titanium al mejor juego vasco.

Los primeros, que reconocen las mejores propuestas jugables independientes desarrolladas entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de octubre de 2018 y se organizan con el auspicio de BEAZ Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, están dotados con un premio económico de 7.000 euros, mientras que el Premio al Mejor juego vasco recibe 5.000 euros. 243 candidatos se han presentado a esta convocatoria, procedentes de 44 naciones. Tras España (85 títulos presentados son nacionales), los países con más participantes han sido EE.UU. (con 17), India (14), Francia (13), Irán (13), Reino Unido (11) y Alemania (9). Polonia, con 7 propuestas, China, con 5 y Australia, también con 5, componen el listado de naciones con más representación. 18 de los títulos presentados a concurso proceden de Euskadi.

Ambas categorías -que acaban de definir su short-list de finalistas- se dirimen en una jornada de presentaciones ante el jurado el próximo domingo 9 de diciembre, en el marco del festival. Periodistas especializados del sector (Julen Zabala, Antonio Santo, Aimar Alonso) componen el jurado junto con José Martínez Burgos 'Hafo', coordinador de FS Play, y responsable de seleccionar a los mejores que, en ambas categorías, recogerán su premio durante la gran gala de clausura del festival que se celebra, según es tradición, en el Museo Guggenheim.

Finalistas

Cuatro títulos españoles, dos juegos alemanes y una propuesta austriaca son los candidatos este año al FS Play. El simulador digital desarrollado por Fictiorama Studios y Badland Publishing, 'Do not feed the monkeys', que permite al jugador otear la privacidad de docenas de desconocidos mientras se debate en su propio día a día; 'Gris' (Nomada Studio), un evocador puzle que sigue a una melancólica protagonista; 'Moonlighter' (Digital Sun), un ARPG/Roguelike sobre un tendero que sueña con convertirse en héroe y 'Bring You Home' (Alike Studio) que desarrolla las peripecias interestelares de un alienígena que se desespera por salvar a su mascota, son las propuestas nacionales. Compiten contra el título austriaco 'Euclidean Sky' (Miro Straka), sobre el propio hedonismo del juego libre; y los alemanes 'State of Mind' (Daedalic Entertainment), una fabula futurista sobre el transhumanismo, y 'Supertype' (Phillipp Stollenmayer), un puzle que explora los límites de la física, en que las letras se transforman en objetos.

Por lo que se refiere a los finalistas al mejor juego vasco, los seleccionados han sido 'Wahkan', en el que un joven debe demostrar ser digno sucesor del chaman de una antigua tribu; el juego de plataformas 'Jera', en que el protagonista, mientras gana movilidad va afectando a la estabilidad del planeta; y 'Submersed' un juego de horror y supervivencia que sitúa al jugador ante sus propios terrores.

Tras la jornada de presentaciones ante jurado el domingo 9 de diciembre, los ganadores recibirán sus trofeos en la ya tradicional gala de clausura de F&S, que se celebra en el Museo Guggenheim la noche del día 10. Allí no solo recibirán su trofeo sino que se encontrarán con los creadores de grandes producciones y estudios consolidados y compartirán palco junto a gigantes de la industria como Brenda Romero (Wizardry), Jade Raymond (Assassins´Creed, Watch Dogs) y Fumito Ueda (The Last Guardian, Shadow of the Colossus), que en esta edición reciben los tres premios honoríficos. El histórico del palmarés honorífico de F&S reúne a iconos de la industria como Jeff Kaplan (Overwatch, WoW), Jordan Mechner (Prince of Persia), John Romero (Doom, Wolfenstein), Yuji Naka (Sonic), Alexey Pajitnov (Tetris), Trip Hawkins (Fundador de EA) o el padre de Monkey Island,Tim Schafer.