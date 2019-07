Análisis 'Wizards Unite': así es el Pokémon Go de Harry Potter Harry Potter: Wizards Unite Realidad aumentada para móviles basada en las aventuras del aprendiz de brujo SARA BORONDO Martes, 2 julio 2019, 01:23

El punto de partida de 'Harry Potter: Wizards Unite' tiene fuerza: un evento conocido como 'Calamidad' ha puesto en peligro el mundo de la magia al traer al mundo de los 'muggle' (los humanos sin habilidades mágicas) numerosos objetos y seres mágicos. El Ministerio de la Magia necesita ayuda para irlos recuperando sin que sean detectados y esta es la función de los jugadores, que van descubriendo quién puede estar detrás de la Calamidad.

Con el universo creado por la escritora británica J.K. Rowling, Niantic intenta repetir el inmenso éxito que logró con Pokémon Go! hace tres años, pero lo cierto es que ni el juego ha tenido tantas descargas en los primeros días ni atrae en las primeras horas con la misma intensidad. Es extraño si tenemos en cuenta que Hary Potter's Wizards Unite tiene una historia y una jugabilidad mucho más elaborada.

Pero es precisamente esta característica la que es posible que haya lastrado el despegue del juego. Pokémon Go! tenía apenas una pequeña introducción sobre lo que había que hacer y en seguida animaba al jugador a salir a la calle y empezar a atrapar criaturas. Quienes ya conocían Pokémon no tardaban ni un minuto en entender el funcionamiento y los legos también entendían rápido lo que había que hacer. Por el contrario, Harry Potter: Wizards Unite empieza con todas las cartas sobre la mesa, una gran cantidad de menús y opciones, explicaciones de todos ellos, numerosas narraciones en forma de bocadillos y todo tipo de referencias a la obra escrita de Rowling.

De start-up de Google a pionera en realidad aumentada

Detrás de los juegos más importantes desarrollados en la última década en realidad virtual para móviles está el estudio Niantic. La empresa nació como Niantic Labs en 2010; como start-up interna de Google para aprovechar los servicios de Google Maps utilizando realidad aumentada (una tecnología que superpone en la pantalla objetos virtuales sobre el mundo real). En el caso de Niantic, sus juegos consisten en utilizar la base de Maps para crear mundos de juego tan grandes como el real, aunque en la pantalla del móvil tienen otro aspecto.

En 2012 salió el primer juego de Niantic, Ingress, donde los jugadores combatían por el control de unos 'portales' situados en calles y plazas reales . Las características del juego obligaban a los usuarios a andar para llegar a los distintos portales que tenían que atacar. Ingress tuvo bastante aceptación e incluso hay una serie de animación que se puede ver en Netflix sobre la historia que se cuenta en el juego.

En verano de 2016 llegó la locura con el lanzamiento de Pokémon Go!, un juego en el que se cazaban por las calles esa criaturas lanzándoles pokébolas. Los portáles de Ingress se convirtieron en poképaradas y millones de personas en todo el mundo invadieron las calles y parques solos o en grupo. El juego era inicialmente muy sencillo y poco a poco llegaron añadidos que enriquecían la jugabilidad: Gimnasios cuyo control disputaban los jugadores de los tres bandos posibles a los que llegaron después las incursiones en grupo y, por fin, los combates entre jugadores. Tres años después del lanzamiento la base de jugadores se mantiene fiel, hasta el punto de que el 28 de junio a las cuatro de la tarde (cuando en muchas ciudades españolas se superaban los 40ºC) miles de jugadores no dudaron en salir a las calles para participar en un evento internacional.

Una complejidad que ralentiza al jugador

Los seguidores de la serie de Potter en papel estarán encantados con Wizards Unite, ya que el videojuego para móviles está mucho más cerca de los libros que de las películas y refleja la complejidad del mundo ideado por la británica. Pero todo esto se traduce en que el jugador no puede ir andando mientras juega o realizando pequeñas paradas, sino que debe detenerse constantemente para entender cada apartado y, sobre todo, para no perderse en la historia que van contando los principales personajes. Cada encuentro con un objeto o ser mágico supone un tiempo de carga y cada vez que se añade un objeto nuevo al catálogo hay una explicación, con lo que jugar es lento y los que no conozcan bien el universo de Harry Potter se pueden sentir abrumados. Esta catálogo tiene formato de album de cromos, y cada apartado tiene su propio nivel, lo que supone una profunidad extra y un incentivo para seguir jugando.

En juegos de móviles, 'menos es más' para atraer al público mayoritario, aunque sin duda los más fieles a las aventuras del pequeño mago estarán encantados de ver que aquí están buena parte de las criaturas y los hechizos que conocen de los libros; y que pueden elegir su propia varita para los hechizos. Los seguidores de Harry Potter -conocidos como Potterhead- tienen motivo para estar más que contentos.

La jugabilidad está muy estudiada y es excelente; los jugadores eligen las características de su varita, la casa de Hogwarts a la que pertenecen, una profesión y después van desarrollando algunas características, lo que da al juego unos elementos de rol poco habituales en los juegos de este tipo. Cada usuario jugador puede definir el mago que quiere ser y potenciar aquello que más le guste.

Distintos objetos y personajes mágicos que liberar

Al andar por las calles encontramos invernaderos en los que conseguir plantas; recogemos objetos útiles para pociones; nos adentramos en posadas que proporcionan energía para lanzar hechizos y entramos en fortalezas donde pelear. Una vez que comprendidas las mecánicas de juego todo se va agilizando.

Aleatoriamente aparecen objetos que hay que recuperar lanzando hechizos (se dibujan con el dedo siguiendo el patrón que aparece en pantalla) o combatiendo contra seres mágicos, para lo que hay que apuntar moviendo la varita con el dedo y defenderse cuando aparezca una señal en pantalla. Hay muchos elementos que recuerdan a Pokémon Go!: las maletas trasladadoras funcionan como los huevos que incuban pokémon y las pociones funcionan como las pokébolas más potentes. A fin de cuentas, todo se ha trasladado al nuevo universo con mimo y gusto.

Una delicia visual

Visualmente el juego es magnífico, una verdadera delicia. Sobre Google Maps, Niantic ha colocado edificios que parecen salidos directamente de la cabeza de Rowling. Nuestro mago se muestra en el centro como una figura colorida y, si se queda quieto un rato, la varita empieza a lanzar magia. Los recuperables que hay que conseguir tienen unas bonitas animaciones en general y la realidad aumentada, que en Pokémon Go! falla todavía hoy, es más adecuada en Wizards Unite. El juego pide alinear unas señales y, cuando el jugador lo hace, toma una especie de instantánea con la cámara y utiliza ese fondo para el combate, ganando éste en precisión.

En muchos menús hay animaciones realmente bonitas, aunque no deja de ser una molestia que todo esto ralentice un juego que de por sí no es demasiado rápido.