Luigi's Mansion: el hermano cobarde entra en escena... otra vez

Nuestra valoración

Luigi's Mansion para 3DS permite a los nuevos jugadores experimentar un clásico que dejó huella. Por innovar, poner a un protagonista secundario en el centro de atención y engendrar una nueva franquicia. El juego resiste tercamente al paso del tiempo y técnicamente luce muy bien, ya que complementa el buen trabajo realizado entonces en la ambientación, los gráficos y la música con un sistema de control actualizado.

Aunque puede que esto no sea suficiente para justificar una segunda compra, no cabe duda que es un título imprescindible para quienes no lo jugaron en su momento.