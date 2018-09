Animal Crossing y Luigi´s Mansion 3 anunciados para Nintendo Switch Luigi's Mansion 3 / Nintendo El último Nintendo Direct también ofreció detalles sobre Nintendo Switch Online SARA BORONDO Viernes, 14 septiembre 2018, 09:45

Los seguidores de Nintendo vieron con ilusión el Nintendo Direct de anoche, en el que la empresa desveló numerosos títulos que llegarán este año o en 2019 a Switch, además de dar más detalles del servicio online para la consola que empieza a funcionar la semana que viene y de recordar que Nintendo 3DS sigue estando viva.

Uno de los anuncios más destacados es un nuevo Animal Crossing que saldrá el año que viene. No se ha dado prácticamente ningún detalle de la serie, en la que el jugador es un vecino de un pueblo y realiza activiades variadas como pescar, decorar su casa o visitar a otros vecinos. El último capítulo de la franquicia, Animal Crossing: New Leaf, salió en 3DS en 2013.

Al anuncio del nuevo Animal Crossing le acompañó otro sorprendente: la llegada a Super Smash Bros. Ultimate de Canela, la eficiente y dulce perrita que ayuda y guía al jugador en la serie.

Otro de los juegos que más puede ilusionar a los fans de Nintendo es Luigi's Mansion 3, que llegará a Switch igualmente en 2019. El hermano de Mario protagoniza una nueva aventura con fantasmas, aunque Nintendo no ha dado más detalles, pero sí ha publicado un vídeo en el que se ve que el juego tiene muy buen aspecto.

El Direct también reveló nuevos desarrollos como Town, un juego de rol de los creadores de Pokémon con combate por turnos en el que hay que defender el pueblo en el que vive el protagonista de los monstruos, y dio detalles de juegos ya conocidos como Yoshi´s Crafted World, en el que el dinosaurio verde viaja por un mundo en miniatura que parece realizado a base de cartón y papel, Civilization VI (que saldrá a la venta el 16 de noviembre), Mega Man 11 o Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition

Final Fantasy Extravaganza

Mención aparte merece el desembarco de múltiples juegos de la serie Final Fantasy en lo que se ha denominado Final Fantasy Extravaganza, ya sea con juegos nuevos como Final Fantasy XV Pocket Edition, una versión aligerada del juego que salió hace dos años y que ya está disponible, World of Final Fantasy Maxima -que saldrá a la venta el 6 de noviembre, Chocobo´s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! o bajo la forma de remasterización o remake en la que llegarán Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, FF VII, FF IX, FF X, FF X-2 y FF XII The Zodiac Age.

Aunque la serie de Square Enix es la más abundante, hay otros remakes en desarrollo para la consola como Katamary Damacy Reroll o New Super Mario Bros. U Deluxe, así como recopilaciones de juegos clásicos: Asmodee Ditital llevará a Switch juegos de cartas y tablero como Carcassone, Lord of the Rings: Living Card Game, Pandemic, Muchkin o Catán y Capcom Beat'em Bundle reunirá en Switch a partir del 18 de septiembre juegos arcade de Capcom (entre ellos Final Fight, Captain Commando, Armored Warriors, Battle Circuit o Knights of the Round).

Para 3DS Nintendo ha anunciado una versión del juego de Wii Kirby en el reino de los hilos llamada Kirby´s Extra Epic Yarn, otra de Mario and Luigi: Viaje al centro de Bowser+Las peripecias de Bowsy, el remake del juego de Game Cube Luigi's Mansion.

El día 19 empieza a funcionar el servicio online de pago de Nintendo, lo que supone el fin del multijugador online gratuito. Según informó anoche el Nintendo Direct, tendrá cinco funciones: el juego en línea con otros usuarios, revivir juegos clásicos de NES con un catálogo de la primera consola de Nintendo que tendrá 20 títulos inicialmente aunque se irá ampliando con el tiempo, guardado de datos en la nube, la aplicación de móviles para servir como chat de voz en algunos juegos y ofertas exclusivas para los suscriptores, como la opción de comprar unos mandos inalámbricos de NES que se pueden colocar como si fueran joy-con y costarán 60 €.