Llega la temporada de máxima transmisión de virus respiratorios y Ángel Gil de Miguel (Madrid, 66 años), académico de la Real Academia de Medicina (Ranme) ... y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, advierte de que este otoño la gripe se ha adelantado y convive con el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Por eso insiste en la importancia de la vacunación, no sólo para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, «también para mantener la calidad de vida».

–Llega octubre y ya estamos viendo casos de gripe y covid…

–Sí, como cada otoño empiezan a circular los tres virus respiratorios habituales: la gripe, el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Este año la gripe se ha adelantado un poco y estamos viendo más casos de los esperados. Ha habido un repunte con relación a la semana pasada, aunque todavía moderado, nada que ver con lo que vendrá en Navidad y enero, cuando se alcanzará el verdadero pico. En cuanto al covid, ya podemos considerarlo un virus estacional, con circulación durante todo el año, aunque a niveles bajos. Incluso en junio pasado tuvimos un pequeño pico.

–Las Comunidades Autónomas acaban de iniciar sus campañas de vacunación… ¿es la mejor vía para protegernos?

–Sin duda. La vacunación no impide el contagio, pero evita que la enfermedad derive en cuadros graves, hospitalizaciones o fallecimientos. Es especialmente importante en personas mayores, con enfermedades crónicas o con el sistema inmunitario debilitado. La clave para protegernos es clara: vacunación y vacunación.

–Este año se ha elevado a más de 70 años la edad recomendada para la vacunación contra el covid…

–Antes era a partir de 60, pero sigue siendo aconsejable para cualquier persona de menos de 70 años con enfermedades crónicas, como diabetes. En cambio, la vacunación de la gripe sigue siendo indicada para los mayores de 60 años y en menores de esa edad si tienen patologías de riesgo, pacientes con cáncer o inmunodeprimidos. Además, se recomienda vacunar a los niños entre los 6 meses y los 5 años.

–Entonces lo más idóneo para una persona mayor de 70 años es que se vacune de gripe y de covid.

–Exacto, pero de cara al futuro la idea es que la vacuna contra el covid se pueda administrar en cualquier momento del año, sin esperar al otoño. Creo que desestacionalizarla será la estrategia en el futuro.

–Sin embargo, hay cierto hartazgo de inyecciones, ¿le preocupa que este año haya una baja tasa de cobertura en la vacunación antigripal?

–Claro que me preocupa. El año pasado entre los mayores de 64 años fue de solo el 58%, lejos del 75% recomendado por la OMS. Durante la pandemia, cuando aún no había vacunas contra el covid, se alcanzaron coberturas más altas, de casi el 70%. Pero una vez pasado ese 'miedo', las cifras han caído por debajo del 60%. Este año, previsiblemente, nos quedaremos en torno al 60%, pero tenemos que hacer un esfuerzo por llegar al 75%. Lo positivo es que entre los mayores de 75 años y entre las personas que están en las residencias, la cifra de vacunación antigripal es muy alta, en torno a un 80%, y ellos son los más vulnerables. Percibo más hartazgo con las vacunas contra el covid. Por eso se ha subido la edad a los 70. El año pasado la cobertura se quedó en el 30%. Mucha gente dice 'me vacuno de gripe pero no de covid'. Por eso es muy importante desestacionalizar la vacunación de covid, porque si va en paralelo con la gripe, al final muchos no se vacunan de covid y otros tantos tampoco de gripe.

–¿Y si todos los mayores de 64 se vacunaran este otoño?

–Solo con la cobertura que tenemos que no llega al 60%, estamos reduciendo 400.000 hospitalizaciones. Si consiguiésemos que se vacunase el 75%, podríamos reducir en miles los ingresos que saturan las urgencias en invierno.

–¿Cómo convencer de que se vacunen a quienes no se sienten en riesgo?

–Les diría: ¿Quieres seguir estando bien? ¿Quieres mantener tu calidad de vida? ¡Vacúnate! No se trata solo de evitar hospitalizaciones y muertes, sino de no perder días de vida activa. Yo mismo, con más de 60 años, quiero seguir saliendo al cine o al teatro o a cenar con amigos sin tener que de pronto estar fastidiado por una gripe. Y por supuesto que me vacunaré.

Mascarillas: «Socialmente aún cuesta»

–En enero del año pasado se vivió una situación de colapso en centros de salud y hospitales por la epidemia de gripe…

–Eso pasa todos los años en enero. Ahora tenemos la ventaja de que llevamos tres años inmunizando a los niños frente al VRS. Eso se ha corregido y ya no tenemos tantos ingresos por bronquiolitis en Pediatría.

–Solo el 43% de los profesionales de los centros sanitarios y de los centros sociales se vacunan. ¿Ahí también habría que hacer un esfuerzo de concienciación?

–Por favor, sí. Se tienen que mentalizar de cuál es su entorno. No es por su edad, es porque son profesionales que trabajan en centros sanitarios o sociosanitarios. Ahí están conviviendo con personas mayores de 80 años. Por favor, vacúnese usted y póngase mascarilla cuando les está atendiendo.

–¿Qué papel asigna a las mascarillas ante la proliferación de virus?

–Siguen siendo un método eficaz de barrera. Cualquier persona con síntomas gripales o de covid debería usarla para no contagiar a otros, especialmente a los mayores. Sin embargo, socialmente aún cuesta. Vemos raro que alguien lleve mascarilla en un autobús, cuando en realidad deberíamos agradecerlo: evita contagiar o ser contagiado

–¿Cómo prevé que será la intensidad de la gripe esta temporada?

–Ojalá lo supiésemos. Van a circular tres virus, el AH1N1, el AH3N2 y el tipo B. De estos tres el AH3N2 es el más grave y el que requiere más hospitalización. Pero no se sabe si esta temporada la epidemia gripal va a ser de intensidad baja o alta. Por eso hay que estar preparados porque como mínimo será como la del año anterior, que fue importante. Por tanto el consejo es que la gente se vacune desde ya y se refuercen los sistemas hospitalarios, la atención primaria y los equipos de enfermería.