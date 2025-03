El último mensaje de la educadora asesinada en Badajoz: «He conseguido que se meta en la cama, a ver si le hace efecto el jarabe»

Helena Rodríguez Viernes, 14 de marzo 2025, 09:52 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

A medida que pasan los días aparecen nuevos y terribles detalles sobre el brutal asesinato de la joven educadora Belén Cortés en una casa ... tutelada de Badajoz. Murió golpeada y asfixiada con un cinturón, presuntamente a manos de dos chavales de 14 y 15 años -hay una tercera chica de 17 años detenida cuya participación no está clara- a los que vigilaba. Dos chicos especialmente conflictivos que habían vuelto a la vivienda el día antes tras protagonizar una escapada de una semana de la que volvieron drogados, desnutridos y con nuevos antecedentes que añadir a su larga lista de desmanes. Ella, educadora social de 35 años y acostumbrada a lidiar con jóvenes díscolos, no esperaba que fuese un turno fácil, pero se había enfrentado a cosas peores. Su preocupación esa noche no era que se produjese un brote violento, sino que los chicos volvieran a huir. Lo deja de manifiesto en los mensajes de móvil que intercambió con su novio y con el padre del menor de los detenidos y a los que ha tenido acceso el periódico El País. «Están intentando largarse», escribió a su pareja a las 21.45 horas del domingo.

Su jornada había comenzado a las 20.00 horas. Sabía que los dos menores que luego la mataron iban a ser su principal preocupación. Cuando llevaba una hora en su puesto envió un mensaje al padre del de 14 años. «Buena noche, estoy un poco nerviosa. Voy a encauzar el turno y luego te cuento», le contó. Esa misma mañana, el hombre, un conocido sindicalista extremeño, había pedido a la empresa que gestiona la vivienda para el Gobierno de la región que derivasen a su hijo «a otro recurso más adecuado a su situación puesto que les reitero me preocupa gravemente su seguridad», había argumentado. Tras la fuga de los chicos, interpuso una denuncia contra la madre del mayor por incitarle a consumir drogas, un extremo que este jueves corroboraba la expareja de la mujer, el popular cocinero televisivo Antonio Granero en el periódico El Mundo. El clima enrarecido generado por la fuga y la posterior denuncia mantenía al padre del menor preocupado y Belén lo sabía. Por eso, poco antes de las diez de la noche le envió otro mensaje: «Está un poco rebelde, con intención de irse con el otro». Minutos antes había compartido la misma inquietud con su novio: «Estoy intentando reconducir». A las 22.04 horas consta su última comunicación con el progenitor: «He conseguido que se meta en la cama, a ver si le hace efecto el jarabe». Poco después, él responde: «Estoy de los nervios. Mañana hablo con la Junta», seguía el padre. «¿Mañana va al instituto?», insistía. Pero la chica nunca respondió. A las 22.30 horas, la Guardia Civil entraba en la casa y encontraba su cadáver con signos de «extrema violencia». A las 22.56, desconocedor de lo ocurrido, el padre insiste: «¿Se han dormido?» Los presuntos asesinos de Belén llevaban poco tiempo juntos. El de 15 años, sin antecedentes por violencia, había llegado una semana antes de su fuga; el de 14, acusado de darle una paliza a su padre, había ingresado a mitad de enero en la casa, un adosado de dos plantas donde convivían con otros dos menores: la de 17 años, también detenida, y otro de 14 años que fue quien, al ver la agresión a la educadora, escapó de la vivienda y dio aviso de lo que pasaba. Mientras, los otros tres escapacaban en el Renault Megan gris de la víctima. Recorrieron 30 kilómetros en dirección Mérida antes de sufrir un accidente. Reguero de delitos durante su primera fuga La escapada de una semana de los dos principales sospechosos del asesinato de Belén Cortés está siendo minuciosamente investigada por la autoridades. La Policía Nacional y la Guardia Civil les han relacionado con tres robos, el primero en la propia casa tutelada, y los otros dos en Badajoz, perpetrados a punta de navaja. El cinturón con el que fue asfixiada la educadora social es parte del botín que obtuvieron. Hay otro del que son sospechosos y los agentes creen que la lista será más larga. Según ha podido saber el diario HOY ambos cometían hurtos para poder pagar las drogas. El consumo quedó probado por el análisis de sangre encargado por la familia de uno de ellos. Dio positivo en cocaína y heroína.

