El truco de un carnicero cuando la carne suelta agua al cocinarse: «Esto es lo que tienes que hacer para que no te pase»

Marina León Martes, 18 de marzo 2025, 11:39

En ocasiones, a la hora de cocinar en casa un filete, ya sea de ternera, cerdo o una pechuga de pollo, vemos como comienza a expulsar agua. Por lo tanto, en vez de conseguir una pieza de carne dorada por fuera y tierna por dentro, se acaba convirtiendo en un trozo de carne cocida.

Esto es algo muy habitual y no todo el mundo conoce el motivo. Lo primero que hay que aclarar es que esto no significa que la carne sea de mala calidad, si no que ese líquido que expulsan nuestros filetes puede deberse a varios factores. El As Carnicero (@el_as_carnicero), un profesional que se ha hecho popular en TikTok por sus trucos a la hora de adquirir piezas de carne o sus consejos sobre los mejores productos que se pueden encontrar en los supermercados, ha aclarado esta duda. «Esto es lo que tienes que hacer para que no te pase», detalla.

Entre los principales motivos, advierte que se puede deber a que la carne esté demasiado fría. «Al sacarla de la nevera y llevarla a la plancha, el cambio de temperatura hace que libere todos sus jugos», señala. La solución es atemperar la carne 30 minutos fuera del frigorífico. En segundo lugar, si la sartén no está muy caliente, «lo que sucede es que en vez de sellarse la carne, se cuece».

La tercera causa podría ser «un exceso de humedad en la superficie», apunta. «Esto quiere decir que la carne está húmeda. La acabas de sacar del papel o del envase y está mojada», añade. Solución: «coge un poco de papel de cocina y lo secas antes de cocinarlo», puntualiza. Antes de concluir con el video, que suma más de 185.000 visualizaciones, lanza un último consejo: «Un buen sellado rápido mantendrá los jugos dentro de la carne y estará más jugosa».

