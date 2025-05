Ingresada una menor tras comer un kebab con grapas en su interior

L. Moro Viernes, 2 de mayo 2025, 20:10 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

Una niña de 13 años ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Badajoz tras ingerir accidentalmente las grapas metálicas que se encontraban en el interior de un kebab. Después del primer bocado, la familia descubrió las grapas dentro del producto, lo que obligó a un traslado inmediato al hospital.

El abuelo de la menor, Mariano, relató en una entrevista con 'Y Ahora Sonsoles' el miedo y la preocupación que sintieron al enterarse de la gravedad del suceso: «Los médicos encontraron una grapa en su estómago. Le dio fiebre y nos asustamos muchísimo», comentó, visiblemente afectado. Afortunadamente, la niña está recibiendo la atención médica adecuada y se encuentra fuera de peligro.

El local en cuestión, que anteriormente era de confianza para la familia, ha defendido en todo momento que cumple con las normativas sanitarias y que están colaborando con las autoridades en la investigación. No obstante, el abuelo de la menor denunció públicamente que, pese a las afirmaciones del establecimiento, no han recibido ninguna llamada o muestra de interés por parte de los responsables: «El dueño no ha tenido la decencia de llamarnos para saber cómo está la niña», expresó el familiar.

La familia ha denunciado los hechos a través de redes sociales, alertando a otros clientes sobre lo sucedido. «Nuestro propósito es que esto no le pase a nadie más», afirmó el abuelo. Así, han decidido llevar el caso a la Oficina de Consumo. Sin embargo, aseguran que, al intentar presentar una reclamación formal en el establecimiento, se encontraron con la negativa del local, que alegó no saber cómo proceder.

