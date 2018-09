Investigan a un hombre que se llevó a casa a un niño de 5 años en Hernani Inmediaciones del conocido como parque 'de los cuatro frontones' de Hernani, donde el niño estaba jugando a fútbol. / Manjarrés La Ertzaintza abre diligencias por una posible detención ilegal aunque será el juez el que decida si hay indicios de delito o archiva la causa GAIZKA LASA Lunes, 17 septiembre 2018, 09:30

La Ertzaintza investiga a un individuo como presunto autor de un delito de detención ilegal después de que el viernes por la tarde se llevara a su casa, sin aviso previo a ningún familiar, a un niño de 5 años que jugaba en un parque de Hernaniy cuya madre denunció su desaparición tras percatarse de la falta de su hijo. El Departamento vasco de Seguridad confirmó la apertura de diligencias por estos hechos, por los que el hombre, que no fue detenido, declaró en comisaría y lo hará próximamente ante el juez.

El suceso tuvo lugar sobre la media tarde del viernes, en el parque Bidebieta , donde un grupo de chavales jugaba al fútbol. Al parecer, según fuentes consultadas, en aquellos instantes se aproximó al lugar, también conocido como el parque 'de los cuatro frontones', un varón de unos sesenta años que estaba acompañado por un perro.

Según las mismas fuentes, algunos vecinos informaron de que el hombre y el menor entablaron un inicial contacto. Se investiga si en aquellos instantes, el pequeño pudo verse atraído por el can o, por el contrario, fue el adulto quien provocó el encuentro. De cualquier manera, el caso es que transcurridos unos minutos el varón se marchó de la zona en compañía del niño. La ausencia del menor no tardó en ser advertida por sus familiares que, a su vez, fueron informados por algunos de los niños que también se hallaban en el lugar. Uno de ellos les manifestó que el pequeño de cinco años había abandonado la zona en compañía del hombre y el perro.

La madre del niño presentó una denuncia y el investigado quedó libre tras declarar en comisaría

Ante la sospecha de que el menor pudiese haber sido víctima de un rapto, se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía. En los minutos posteriores se desplegó un dispositivo para la localización del niño que, transcurrido cierto tiempo, dio el resultado deseado. El menor fue localizado en el domicilio del varón y, al parecer, en el momento en el que los agentes llegaron a la vivienda se hallaba jugando a un videojuego con otro menor de edad similar a la suya, hijo del varón. Algunos vecinos, que ayer comentaban lo sucedido, apuntaban a que los dos menores podrían conocerse.

El niño desaparecido no presentaba signo alguno de violencia y, según fuentes consultadas, tampoco se hallaba en un estado emocional alterado, por lo que fue entregado a su madre. No obstante, esta se personó en las dependencias policiales, donde presentó una denuncia contra el varón por un presunto delito de detención ilegal. El hombre también fue conducido a la comisaría de la Ertzaintza de Hernani, al objeto de que diera su versión de los hechos y si bien no fue detenido, sí fue identificado y quedó en calidad de investigado.

La Ertzaintza trató en las horas posteriores de determinar si la conducción del menor por parte del hombre a su casa obedecía a un acto de irresponsabilidad o por el contrario ocultaba otros fines. Fuentes del departamento de Seguridad señalaron que han abierto diligencias por una posible detención ilegal, si bien precisaron que dicho delito se ha establecido «de manera muy orientativa» ya que deberá ser el juzgado correspondiente, al que ya se ha remitido el atestado, el que tenga que determinar la naturaleza de los hechos.