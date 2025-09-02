El hotel de los horrores: diez años de advertencias sobre el alojamiento de Indonesia donde asesinaron a Mati Muñoz El alojamiento Bumi Aditya, en la costa oeste de la isla de Lombok, acumula numerosas reseñas negativas por suciedad, plagas de insectos, amenazas y hasta robos dentro de las habitaciones

Desde los primeros días de la desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, hace ya dos meses, amigos y familiares apuntaban hacia un lugar: el hotel Bumi Aditya. Aseguraban con desconfianza que había tenido que ocurrir algo turbio entre las paredes del alojamiento ubicado en Senggigi, en la costa oeste de la isla de Lombok (Indonesia). Y así fue. El pasado sábado se encontró el cuerpo sin vida de 'Mati', la turista de origen gallego pero residente en Mallorca, y la Policía de Lombok detuvo poco después a S.U., de 34 años y empleado del hotel, y a H.R., alias Ge, de 30, extrabajador del establecimiento. Los dos encausados confesaron su intención de robar a la septuagenaria pero no de matarla y que esta falleció de forma accidental.

El polémico hotel acumula numerosas reseñas negativas desde hace más de una década. Suciedad, plagas de insectos, quejas por el trato desagradable a los clientes, amenazas y hasta robos dentro de las habitaciones. «Robo de pertenencias en habitación - evitar!», «Desaparecieron la navaja y el sombrero de mi pareja mientras estábamos en la habitación. Hemos estado viajando por 10 meses y es la primera vez que nos pasa algo así. La habitación estaba cerrada y es realmente chocante, ya que significa que debe haber sido el personal del hotel», «No volvería a alojarme en este lugar de ningún modo. Lo gestiona personal agradable pero excesivamente joven y sin experiencia alguna en hostelería». Otra de las reseñas que publica El Mundo, se remonta a 2015 y advierte de la peligrosidad del alojamiento. La clienta habla de los comentarios inapropiados que recibió por parte de los empleados: «Uno le dijo a mi amigo que vendría a mi habitación más tarde».

Ahora, según informa ABC, la Interpol, en colaboración con agentes llegados desde Yakarta y con el cuerpo diplomático español en Indonesia, tiene dudas de la profesionalidad del cuerpo policial de Lombok. Por eso, los agentes de Interpol y de la Policía de la capital indonesia indagarán en los vínculos familiares de la contable del alojamiento con un policía local de Lombok. Resulta ser la misma empleada, Mala, que envió un mensaje de Whatsapp a la familia de Mati con un inglés tan mal escrito que les hizo sospechar de que algo extraño sucedía y que la mujer no se había marchado por voluntad propia. La Interpol tiene dudas de que las pesquisas llevadas a cabo por los agentes de la comisaría de Senggigi no hayan sido del todo profesionales y se esté cubriendo a supuestos cómplices del asesinato.

Una discusión acalorada

Mientras, la familia sigue a la espera de que se realice la autopsia, que se está retrasando más de lo previsto. Los dos arrestados han reconocido que entraron a la habitación 107 en la que la mujer dormía porque querían robarle sus pertenencias -se hicieron con un ridículo botín de 156 euros en metálico- pero no de acabar con su vida. Tras el segundo interrogatorio, los presuntos culpables de la muerte de Mati insisten en justificar su fallecimiento alegando que se produjo durante una discusión acalorada, en la que uno de ellos la empujó y ella perdió el conocimiento al golpearse la cabeza contra el suelo.

Según las primeras pesquisas, uno de los detenidos la asfixió con sus propias manos y después la envolvieron en su propia sábana y la llevaron a la sala del generador del hotel, un cuarto en el que también se guardan toallas o sábanas, y ubicado solo a diez metros de la habitación de Mati, la 107. Su cuerpo permaneció oculto en esta estancia mes y medio.

No fue hasta que la familia intensificó la presión hace un par de semanas para que se investigara el caso cuando los dos individuos trasladaron el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, a la playa en la que fue encontrado en un pequeño hoyo. Durante el segundo interrogatorio los acusados admitieron ser los mismos que durante los últimos meses han venido atracando a otros clientes del hotel y de los que muchos huéspedes habían alertado en reseñas publicadas en plataformas de reservas de alojamientos.

