Un conductor sin carné choca con otro coche en Castro tras recorrer 2 kilómetros en sentido contrario por la A-8

El hombre, de 52 años, recorrió dos kilómetros en dirección a Santander por los carriles en sentido Bilbao | Dio negativo en las pruebas de alcoholemia y carecía de carné de conducir en vigor

Lunes, 16 julio 2018, 16:10

Un conductor que anoche circuló en dirección contraria por la A-8 provocó un accidente de tráfico a la altura del municipio de Castro Urdiales. El hombre, de 52 años y sin carné de conducir en vigor, chocó de forma leve contra otro coche que llevaba la dirección correcta y, según confirma la Guardia Civil, no hay que lamentar ningún herido.

Los hechos ocurrieron sobre las 02.00 horas de esta madrugada, cuando el vehículo circuló al revés por la zona de Santullán «aproximadamente dos kilómetros», según las mismas fuentes, en dirección a Santander por los carriles en sentido Bilbao. Durante su recorrido chocó una única vez contra otro vehículo, pero el golpe fue mínimo: «un roce frontolateral», por lo que ninguno de los ocupantes ha sufrido heridas.

Para la Guardia Civil, que está realizando el atestado por lo ocurrido, «no está claro que sea un kamikaze», al no constar si hubo intencionalidad o no. Se confirma, eso sí, que este conductor ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y que carecía de carné de conducir, sin que se precise si lo tenía retirado por orden judicial o no lo había obtenido nunca. El causante del accidente está siendo investigado ahora por un presunto delito contra la seguridad vial.

Hubo una única llamada al 112, a las 02.10 horas, de un testigo de los hechos, alertando al Servicio de Emergencias de que un conductor estaba circulando en dirección contraria a la altura del kilómetro 142 de la A-8, sentido Bilbao.