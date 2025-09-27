Un streamer español empuja a un anciano en un tren de Japón en directo El comportamiento de Kelton D, que ha desatado una oleada de críticas de sus seguidores, ha provocado el cierre de su cuenta en la plataforma Kick

El último viaje del streamer español Kelton D a Japón le ha costado sus cuentas en las redes sociales. El joven se ha visto envuelto en la polémica tras protagonizar un altercado con un anciano durante una retransmisión en directo desde un tren en Fukuoka, al sur del país nipón. El incidente, grabado por el propio creador de contenido, ha generado una ola de críticas hasta el punto de que la plataforma Kick ha decidido suspender su perfil de forma indefinida.

Según se puede ver en el vídeo, Kelton estaba grabando dentro de un vagón del convoy cuando un hombre mayor -evidentemente enfadado- se acercó a pedirle que bajara la voz y respetara las normas del transporte público. Además, ocupaba un asiento reservado para personas mayores o embarazadas. La reacción fue tan sorprendente como reprobable. Las advertencias fueron reiterativas, a lo que el streamer respondió empujando al anciano hasta en dos ocasiones, provocando que perdiera el equilibrio.

La indignación no se hizo esperar entre quienes lo seguían en directo. Pocas horas después del revuelo, Kelton D publicó un vídeo en el que pedía disculpas por su comportamiento, aunque justificaba su reacción como una defensa ante una supuesta «intimidación previa». «Tanto la persona como yo actuamos mal. El hombre, por ser grosero conmigo e intentar agredirme, y yo, por empujarlo».

Numerosos usuarios han pedido la expulsión del streamer del país y un mayor control sobre este tipo de contenidos, especialmente cuando suponen una falta de respeto hacia las costumbres locales. Desde la compañía ferroviaria Hankyu recuerdan que, salvo uso estrictamente personal, está prohibido grabar o tomar fotografías sin autorización previa. En Japón, el silencio en este tipo de espacios es una regla no escrita.

La visita formaba parte del reto personal que el streamer se había propuesto de recorrer el país asiático durante 30 días con un presupuesto de apenas 100 euros. Una aventura que, aunque inicialmente despertó curiosidad y expectación por sus seguidores, ha acabado por convertirse en un ejemplo de lo que muchos califican ya como «turismo invasivo».

