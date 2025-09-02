El remedio casero para bajar el colesterol y reducir la hinchazón La @hojaverdedepaola propone una bebida a base de canela y flor de Jamaica

Silvia Osorio Martes, 2 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

El 20% de los mayores de 18 años en España presenta niveles de colesterol superiores a 250 mg/dl. Una cifra considerada «alarmante» por parte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), ya que cuando supera los 200 mg/dl, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacos y accidentes cardiovasculares.

Cuando se cumple una cierta edad, en especial, a partir de los 40, se recomienda controlar el colesterol mediante análisis de sangre. Mantener una buena alimentación y hacer ejercicio resultan fundamentales para ayudar a controlar los niveles del temible LDL, el llamado 'colesterol malo'. Pero también hay remedios naturales que pueden aportar mucho a nuestra salud, como el que propone la tiktoker y herbolaria @hojaverdedepaola.

En un vídeo compartido recientemente en su perfil, la creadora de contenido, que arrasa con sus trucos caseros enfocados a mantener una dieta sana y equilibrada, ha preparado una bebida natural para «bajar el colesterol, los triglicéridos, reducir la hinchazón» y, en definitiva, «depurar el cuerpo». Los ingredientes a utilizar son los siguientes:

- Flor de Jamaica

- Ramas de canela

- Clavos de olor

- Agua

La flor de Jamaica es, según apunta, «rica en antioxidantes, ayuda a limpiar arterias, regula la presión y mejora la digestión. Las ramas de canela, por su parte, estabilizan el azúcar en sangre y activan el metabolismo. De los clavos de olor se necesita una cucharada, que aportará «poder antiinflamatorio» a la mezcla, además de que combaten bacterias y ayudan a desinflamar el estómago.

#RemediosNaturales #FlorDeJamaica #Canela #ClavosDeOlor ♬ sonido original - Paola Hoja verde @hojaverdepaola 🌿💜 Hoy te comparto una bebida natural para bajar colesterol, triglicéridos, reducir la hinchazón del estómago y depurar el cuerpo. 👉 Vas a necesitar: 1 cucharada de flor de jamaica 🌺: rica en antioxidantes, ayuda a limpiar arterias, regular presión y mejorar la digestión. 2 ramas de canela 🌿: estabiliza los niveles de azúcar en sangre y activa el metabolismo. 1 cucharada de clavos de olor ✨: poderosos antiinflamatorios, combaten bacterias y ayudan a desinflamar el estómago. Hasta 1 litro de agua 💧: para hidratar y permitir que los activos de las plantas trabajen en tu cuerpo. 🥤 Hierve todo por unos minutos, deja reposar y cuela. Tómala fría o caliente, ¡y verás cómo tu cuerpo se siente más ligero, depurado y lleno de energía! 💚 Naturaleza al servicio de tu salud. #Herbolaria

«Un cuerpo lleno de energía»

La influencer detalla uno por uno los pasos a seguir para su elaboración. En primer lugar, hay que realizar la mezcla y hervir todos los ingredientes juntos durante varios minutos. Dejar reposar y colar. La tiktoker señala que la bebida se puede tomar fría o caliente: «Verás cómo tu cuerpo se siente más ligero, depurado y lleno de energía».

El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra de forma natural en la circulación y además es necesaria para el normal funcionamiento del organismo, en concreto, para producir hormonas como el estrógeno y la testosterona, y también para fortalecer las células.

Pero hay dos tipos de colesterol en la sangre, uno que nos conviene y otro que no. La lipoproteína de baja densidad (LDL) se conoce como 'colesterol malo' porque un exceso puede provocar la acumulación de placa en las arterias, lo que aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. La lipoproteína de alta densidad (HDL) es el colesterol bueno. El HDL ayuda al hígado a metabolizar y reabsorber el LDL en el torrente sanguíneo.

Temas

salud

Alimentación

Audiencias