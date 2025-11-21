Osakidetza atiende a seis mujeres por violencia de género cada día

Cada día los servicios de Urgencias, los centros de salud y los hospitales atienden a seis mujeres que han sufrido violencia de género. Solo el ... pasado año Osakidetza trató a 2.121 féminas por ataques machistas, un 3,2% más que en el ejercicio anterior. De todas estas agresiones 374 fueron de tipo sexual. En cuatro de cada diez casos la víctima era una menor de edad. En lo que va de este 2025 las cifras se mantienen en unos niveles muy elevados y son ya 299 las mujeres víctimas de violaciones y violencia sexual.

El consejero de Salud agradece la labor de los profesionales de Osakidetza a la hora de identificar este tipo de casos, en especial aquellos en los que se realiza una detección temprana. No hay que olvidar que al sistema sanitario llegan muchas de las mujeres atacadas para ser atendidas de las lesiones que han sufrido.

Para intensificar tanto la detección de estos casos como mejorar la atención que se presta a estas víctimas Osakidetza ha formado de manera específica a 21.549 de sus profesionales a través de diferentes talleres y acciones. Más de 400 iniciativas en este campo se han llevado a cabo en los últimos años, entre ellas la elaboración y actualización de protocolos con pautas y herramientas para los sanitarios.

Por territorios el Departamento de Salud detalla que el pasado año atendió a 1.202 mujeres por violencia de género en Bizkaia, 599 en Gipuzkoa y 320 en Álava. En cuanto a los niveles asistenciales que atienden a estas pacientes, la mayoría son tratadas en Urgencias (1.041 en 2023) o en Atención Primaria (1.003). A 77 las atendieron en las plantas de los hospitales sin que hubiesen sido identificadas antes como víctimas de violencia de género.