Una profesional de Osakidetza durante una consulta. IREKIA

Osakidetza atiende a seis mujeres por violencia de género cada día

Durante el pasado año asistió a 2.121 féminas por agresiones machistas, de las que 374 sufrieron ataques sexuales

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:00

Cada día los servicios de Urgencias, los centros de salud y los hospitales atienden a seis mujeres que han sufrido violencia de género. Solo el ... pasado año Osakidetza trató a 2.121 féminas por ataques machistas, un 3,2% más que en el ejercicio anterior. De todas estas agresiones 374 fueron de tipo sexual. En cuatro de cada diez casos la víctima era una menor de edad. En lo que va de este 2025 las cifras se mantienen en unos niveles muy elevados y son ya 299 las mujeres víctimas de violaciones y violencia sexual.

