El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Osakidetza adjudica por 5,5 millones cuatro máquinas de resonancias magnéticas de última generación

El objetivo es reducir las listas de espera y mejorar la atención a pacientes

El Correo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

Osakidetza ha adjudicado por un importe de 5,5 millones de euros el contrato para el suministro e instalación de cuatro resonancias magnéticas de última generación con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica del sistema público de salud, reducir las listas de espera y mejorar la atención a pacientes. Dos de estas máquinas estarán en Hospital Universitario de Donostia, una en Cruces y otra en la red de Atención Primaria de esta última OSI.

El objetivo de esta adquisición es avanzar hacia un sistema sanitario más moderno, eficiente y cercano. Cuatro máquinas, dos más de las inicialmente previstas n el expediente gracias al acuerdo alcanzado con esta empresa.

Se espera que en Gipuzkoa estén en funcionamiento a lo largo de la primavera de 2026. Por su parte, en Cruces la primera se pondrá en marcha cuando finalicen las obras de reforma del gimnasio del hospital, aunque previsiblemente se espera que esté operativa durante el otoño o invierno de 2026. La segunda máquina del centro vizcaíno está pendiente de determinar su ubicación, decisión que se adoptará en breve.

Todos estos equipos se caracterizan por su alta precisión y rapidez, lo que permitirá realizar exploraciones con mayor calidad y comodidad para los pacientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  2. 2 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  5. 5

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  6. 6 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  7. 7 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  8. 8

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  9. 9 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osakidetza adjudica por 5,5 millones cuatro máquinas de resonancias magnéticas de última generación

Osakidetza adjudica por 5,5 millones cuatro máquinas de resonancias magnéticas de última generación