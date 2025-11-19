Osakidetza adjudica por 5,5 millones cuatro máquinas de resonancias magnéticas de última generación El objetivo es reducir las listas de espera y mejorar la atención a pacientes

Osakidetza ha adjudicado por un importe de 5,5 millones de euros el contrato para el suministro e instalación de cuatro resonancias magnéticas de última generación con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica del sistema público de salud, reducir las listas de espera y mejorar la atención a pacientes. Dos de estas máquinas estarán en Hospital Universitario de Donostia, una en Cruces y otra en la red de Atención Primaria de esta última OSI.

El objetivo de esta adquisición es avanzar hacia un sistema sanitario más moderno, eficiente y cercano. Cuatro máquinas, dos más de las inicialmente previstas n el expediente gracias al acuerdo alcanzado con esta empresa.

Se espera que en Gipuzkoa estén en funcionamiento a lo largo de la primavera de 2026. Por su parte, en Cruces la primera se pondrá en marcha cuando finalicen las obras de reforma del gimnasio del hospital, aunque previsiblemente se espera que esté operativa durante el otoño o invierno de 2026. La segunda máquina del centro vizcaíno está pendiente de determinar su ubicación, decisión que se adoptará en breve.

Todos estos equipos se caracterizan por su alta precisión y rapidez, lo que permitirá realizar exploraciones con mayor calidad y comodidad para los pacientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera.

