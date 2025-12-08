El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos facultativas en una jornada de huelga médica celebrada en octubre. JORDI ALEMANY

Miles de médicos de Osakidetza comienzan mañana una huelga de cuatro días

Piden un Estatuto propio, reducir las guardias a 17 horas y que computen como jornada laboral o que se reconozca los riesgos y la penosidad en su profesión

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:10

Comenta

Miles de médicos de Osakidetza están llamados a secundar desde este martes una huelga de batas blancas que se prolongará durante cuatro jornadas. Los paros ... están convocados a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz y a ella se han adherido las principales organizaciones profesionales del sector en Euskadi, así como los colegios de médicos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

