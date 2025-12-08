Miles de médicos de Osakidetza comienzan mañana una huelga de cuatro días

Miles de médicos de Osakidetza están llamados a secundar desde este martes una huelga de batas blancas que se prolongará durante cuatro jornadas. Los paros ... están convocados a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz y a ella se han adherido las principales organizaciones profesionales del sector en Euskadi, así como los colegios de médicos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

La huelga surge como muestra del descontento del colectivo médico al contenido del borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que ha elaborado el Ministerio de Sanidad. Pero las reclamaciones van mucho más allá de este documento. Varias de ellas son históricas y llevan años sin ser atendidas por las administraciones públicas.

Entre las principales reivindicaciones de los profesionales se encuentra la creación de un Estatuto y un grupo profesional propios para los facultativos, diferentes a los del resto de profesiones sanitarias, dado su mayor grado de responsabilidad en el ámbito clínico.

Las guardias es otro de los aspectos que los galenos reclaman revisar. Piden que sean computadas y remuneradas como jornada ordinaria o extraordinaria, algo que en la actualidad no ocurre. Se las consideran jornada complementaria obligatoria, pero no se tienen en cuenta ni como tiempo de trabajo ni para la jubilación. También exigen que las guardias no superen las 17 horas ininterrumpidas, desde que se accede al puesto laboral. Plantean a su vez que la jornada de semanal pase de las 45 a las 37,5 horas, guardias incluidas, y que no se obligue a facultativos a superar estos límites por 'necesidades del servicio'.

Otros de los puntos que reivindican las organizaciones que apoyan la huelga, entre ellas el Sindicato Médico de Euskadi o Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), es el reconocimiento de la penosidad y el riesgo de la profesión, debido a los turnos de trabajo y las dificultades para la conciliación familia, o de las posibilidades de resultar contagiado al trabajar con personas enfermas.

La sobrecarga asistencial que soportan algunos niveles asistenciales (Atención Primaria, Urgencias...) y servicios, las plantillas insuficientes en ciertas áreas, la alta temporalidad, la proliferación de los contratos temporales a los médicos jóvenes o el aumento de las agresiones a profesionales son otros aspectos que denuncian los convocantes y piden que sean revisados. «Hacemos esta huelga para tratar mejor al paciente porque estamos saturados», subraya Elena del Val, anestesióloga e integrante de MUD. Esta organización critica por «abusivos» los servicios mínimos aplicados en algunos hospitales y que impedirán a numerosos galenos sumarse a la movilización.

Mañana, primera jornada de paros, los facultativos están convocados a una manifestación que partirá a las 12 horas desde la plaza Moyua de Bilbao.