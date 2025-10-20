El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luz, Gemma y Cristina, tres afectadas por cáncer de mama, durante una sesión de ejercicios de fuerza. MIREYA LÓPEZ

«Gracias al ejercicio de fuerza hemos recuperado energía, tenemos menos dolor y miedo»

La Universidad de Deusto lleva a cabo un estudio para definir los beneficios que esta práctica deportiva y la creatina tienen sobre las pacientes

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:52

Comenta

A Luz Flores, Gemma Azkorra y Cristina Fernández les tocó vivir el mismo trance. A las tres les diagnosticaron cáncer de mama, pasaron por quirófano, ... se sometieron a sesiones de radioterapia y, a día de hoy, continúan con tratamiento hormonal. Se enfrentaron a las mismas dudas e incertidumbre. La enfermedad también les hizo conocerse. Las tres participan en un proyecto de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad de Deusto que estudia los beneficios que el ejercicio de fuerza tiene para estas pacientes y como el empleo de la suplementación con creatina, una molécula natural que aumenta la fuerza y la masa muscular, puede potenciar estas mejoras. Arkaitz Castañeda es la persona que encabeza esta investigación.

