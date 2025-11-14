El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aeropuerto de León. E. C.

Se frustra un trasplante de corazón por la borrasca Claudia y las condiciones del aeropuerto de León

El avión que transportaba el órgano, destinado a un paciente en Cataluña, tuvo que aterrizar en Vitoria

S. O.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

En León y en Barcelona estaba todo preparado para que un ciudadano catalán fuera trasplantado de corazón, pero el operativo se fue al traste. Un avión procedente de El Prat tenía que tomar tierra este pasado miércoles en el aeropuerto leonés para recoger el órgano y llevarlo a un hospital de la ciudad condal, pero no pudo aterrizar y fue desviado a Vitoria. La antigüedad de la infraestructura, unida a la baja visibilidad provocada por la densa niebla derivada de la borrasca Claudia, hicieron que se frustrara el trasplante.

Según recogen medios locales, el avión transportaba a un equipo médico completo procedente de Barcelona que fue reclutado de urgencia para recoger el órgano en León. El piloto decidió no aterrizar en el aeródromo leonés, ya que no vio garantizadas las condiciones de seguridad.

La escasa capacidad del sistema de aterrizaje instrumental (ILS) de esta terminal, instalado hace más de dos décadas, ha generado bastante polémica en la provincia castellano-leonesa en los últimos meses. Varios aviones que se dirigían al aeropuerto leonés se han visto obligados a tomar tierra en otros aeródromos o lo han hecho con importantes retrasos. Sin embargo, dada la trascendencia que supone un trasplante para una vida humana y por la implicación y movilización de profesionales médicos y aéreos en el operativo, este caso ha provocado gran preocupación en León.

Según publicó 'León Noticias', el sistema ILS del aeropuerto de León ha obligado a desviar un total de 16 vuelos desviados en un año. En condiciones climatológicas adversas como niebla, fuertes lluvias o rachas de viento importantes, los aviones no pueden aterrizar en condiciones seguras. La plataforma ciudadana Más Vuelos ha exigido recientemente que se instale un sistema de Nivel III categoría C con el que «puedan aterrizar los aviones de vuelos comerciales y de mercancías aéreas en condiciones adversas de cero visibilidad o cero pies».

