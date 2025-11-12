Euskadi ha recibido 783 médicos más de los que se han ido a otras comunidades El País Vasco, con 632 galenos por cada 100.000 habitantes, tiene la profesión más feminizada de España: el 64% de los facultativos en activo son mujeres

Terry Basterra Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

La radiografía que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC) sobre la situación de los facultativos en el conjunto de España deja a Euskadi en buen lugar. El País Vasco está entre las comunidades que mejores ratios tienen de médicos y especialistas por habitante. Goza a su vez de un balance positivo a la hora de confrontar los datos de incorporación de profesionales formados en otros territorios, con respecto a los que se marcharon tras adiestrarse en Osakidetza. Y destaca por su alta tasa de reposición de facultativos que cuelgan la bata gracias a la incorporación de jóvenes que garantizan el relevo generacional.

Con estos mimbres el Estudio sobre Demografía Médica de la OMC deja varias conclusiones. Una de ellas es que los problemas más o menos graves que pueda tener la sanidad vasca, al igual que la del conjunto del país, no son atribuibles a la falta de galenos, sino a otro tipo de cuestiones relacionadas con «una demanda asistencial quizá no bien regulada e incorrectamente gestionada». Algo que da lugar a una «sobrecarga asistencial», sobre todo en la Atención Primaria.

Euskadi contaba a 31 de julio, fecha en la que se recogieron los datos, con 14.076 médicos colegiados entre el sector público y el privado. Esta cifra supone el 5,1% de todos los doctores que ejercen en el territorio nacional. Trasladado a escala poblacional, el País Vasco cuenta con una tasa de 632 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional está en 568. Se sitúa de esta manera como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de galenos, solo superada por Madrid, Asturias, Navarra y Aragón. Aunque si el foco se pone solo en los médicos que han completado la especialidad en lugar de en aquellos que han finalizado el grado universitario, el País Vasco asciende dos posiciones se sitúa como la tercera autonomía con mayor proporción de estos profesionales por ciudadano.

Otra área donde la comunidad vasca destaca es la de la movilidad. Es una de las regiones que tiene un saldo favorable en este campo. Ejercen en Euskadi más médicos que iniciaron su carrera en otras comunidades de los que han hecho el camino a la inversa. El balance final recogido por la OMC refleja que hay en activo en el País Vasco en 783 doctores más, que estuvieron colegiados en autonomías diferentes antes de desplazarse a Euskadi respecto a los que se han marchado.

Aunque no todos los territorios muestran la misma tendencia. Mientras en Bizkaia trabajan 685 facultativos más llegados de otras regiones, Álava, en cambio, ha perdido 102 profesionales que recogieron su bata en Osakidetza para colocarse la de otro servicio de salud. Trasladado a porcentajes, el saldo neto vasco por el crecimiento de colegiados gracias a las incorporaciones de profesionales llegados tras ejercer con anterioridad en otras regiones es del 5,9%. Este es un dato significativo porque el Departamento de Salud inició este mismo año una campaña para captar a médicos recién especializados en otras comunidades, a la vez que trataba de mantener a los residentes formados en Osakidetza. Lo hizo ofreciéndoles salarios a partir de 56.629 euros de salario base, contratos de tres años de duración y otra serie de incentivos, dentro del Plan de Rejuvenecimiento y Fidelización de Osakidetza.

48 años de edad media

La movilidad es una cuestión frecuente en el sector médico, más aún en un sistema como el español con el MIR como vía para obtener la especialización que permite ejercer en el Sistema Nacional de Salud. A nivel estatal el 17,9% de los facultativos se ha cambiado de colegio al menos en una ocasión para ejercer en otra región.

El informe también se detiene en los galenos vascos que han decidido marcharse al extranjero. Son 932 desde el 2017 los facultativos colegiados en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa que han solicitado el certificado de idoneidad para poder desempeñar la profesión médica en otros países. Representan el 3,2% de los 29.138 graduados médicos españoles que han completado este proceso en los últimos ocho años y medio.

En cuanto al perfil de la plantilla médica vasca, esta es claramente femenina. El 64% de las profesionales son mujeres. Se trata del porcentaje más elevado de todas las comunidades. El estudio de la OMC sostiene que esta mayor presencia de doctoras es más frecuente en las autonomías del norte peninsular.

La edad es otro aspecto que se analiza en este trabajo. Euskadi, aunque tiene una plantilla médica algo más envejecida que la media nacional –47,96 años de media frente a los 47,49 de España–, no tiene la situación preocupante de Asturias o Aragón, donde la mayoría de sus doctores están cerca, o han superado ya, los 50. En el otro extremo se sitúan Madrid, Murcia o Canarias, donde se encuentran las plantillas médicas más rejuvenecidas.

Y cuando se habla de edades es también natural hacerlo de jubilaciones. Según el análisis de la Organización Médica Colegial de aquí a 2030 se jubilará el 15,8% de los médicos que ejercen en Euskadi. Y para 2035 será el 27,5% el que colgará la bata. Son casi tres puntos más que la media de retiros prevista a nivel nacional.

¿Esto es preocupante? Según se recoge en el estudio, no tanto. ¿Por qué? Pues porque el País Vasco cuenta con una de las mejores tasas de reposición de todas las comunidades. La OMC dice que, de aquí a 2030, por cada médico especialista que se jubila en Euskadi se incorpora 1,23; dicho de otro modo: por cada cuatro que lo dejan por edad, hay otros cinco que les toman el relevo.