No querrás salir del agua Crystal Lagoons. Ahora que se acerca el buen tiempo es hora de repasar algunas de las piscinas más apetecibles del planeta ANA VEGA Miércoles, 4 julio 2018, 13:39

1 BILBAO

Azkuna zentroa

2 CHILE San Alfonso del Mar

3 TAILANDIA Koh Samui

El hotel 'The Library' de la isla tailandesa de Koh Samui es especial por muchos motivos. Su diseño minimalista y su biblioteca blanca son reclamo para muchos turistas con alto nivel económico. Pero lo que más destaca sin duda es el color de su piscina, conocida por 'The red pool' (la piscina roja). Los azulejos de colores rojos, naranjas, amarillos e incluso morados son los que da a sus aguas su característico tono rojizo.

4 FIJI Laucala Island

Si el presupuesto le llega para visitar este resort de lujo sin duda disfrutará de la doble piscina con la que cuenta. Se trata de una piscina acristalada que se encuentra situada dentro de una laguna natural. El resort no está al alcance de cualquier bolsillo ya que las habitaciones más sencillas cuestan alrededor de los 4.000 euros la noche.

5 SIDNEY (AUSTRALIA) Bondi Beach

Dicen que no hay visita completa a Sidney si no se pasa por el Bondi Icebergs Club para bañarse en su magnífica piscina. Construída al borde del mar las olas forman parte del encanto de este recinto. Lo mejor sin duda de esta piscina es que no forma parte de ningún lujoso hotel sino que está abierta al público en general. La entrada para disfrutar de esta maravilla cuesta siete dólares para los adultos y cinco para los niños.

6 SINGAPUR Marina Bay Sands

El Marina Bay Sands es un complejo de edificios de Singapur que acoge el casino independiente más costoso del mundo. Una terraza de 340 metros de largo une tres torres independientes de 55 plantas. En esta terraza se encuentra la piscina elevada más larga del mundo. Con un borde invisible y 150 metros de longitud uno puede pensar que se está bañando sostenido en el aire.

7 BERLÍN Arena Badeschiff

Acercándonos un poco más a nuestros lares, la Badeschiff (el barco flotante) de Berlín es una piscina situada en mitad del río Spree que hace las delicias de berlineses y visitantes los días más calurosos. La piscina no es muy grande pero sí muy curiosa y forma parte de un complejo donde se realizan conciertos, desfiles, talleres y cientos de distintas actividades.