Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao
Oscar Villasante, Enrique de Ybarra, Sara Urionabarrenetxea, Estitxu Garai, Iñigo Barrenechea y José Miguel Santamaría. Maika Salguero
La Mirilla

El periodismo es una pasión

Entrega de diplomas e inauguración de la 38 promoción del Máster de Periodismo Multimedia EL CORREO - UPV/EHU en la Sociedad Bilbaína

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

«Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser periodistas» (R. Kapuscinski). Los salones de ... la Sociedad Bilbaína acogieron este viernes la entrega de diplomas del Máster en Periodismo Multimedia de EL CORREO-UPV/EHU a los alumnos del curso pasado, así como la inauguración de la 38ª edición del nuevo curso 2025-26, que estará dirigido de nuevo por María José Tomé y María José Cantalapiedra. El acto comenzó con las palabras de Enrique de Ybarra, presidente de la Fundación Vocento, quien destacó que «las claves del buen periodismo están en hacer las preguntas adecuadas e incómodas». A continuación, presentó a José Miguel Santamaría, exdirector de EL CORREO, encargado de impartir la lección magistral, en la que recordó que «sin vocación y sin pasión, este oficio es un rollo». También intervinieron Sara Urionabarrenetxea, directora de Ordenación y Planificación Universitaria del Gobierno vasco, y Estitxu Garai, vicerrectora del campus de Bizkaia y de Comunicación de la UPV/EHU.

