El periodismo es una pasión

Tomás Ondarra Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:45

«Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser periodistas» (R. Kapuscinski). Los salones de ... la Sociedad Bilbaína acogieron este viernes la entrega de diplomas del Máster en Periodismo Multimedia de EL CORREO-UPV/EHU a los alumnos del curso pasado, así como la inauguración de la 38ª edición del nuevo curso 2025-26, que estará dirigido de nuevo por María José Tomé y María José Cantalapiedra. El acto comenzó con las palabras de Enrique de Ybarra, presidente de la Fundación Vocento, quien destacó que «las claves del buen periodismo están en hacer las preguntas adecuadas e incómodas». A continuación, presentó a José Miguel Santamaría, exdirector de EL CORREO, encargado de impartir la lección magistral, en la que recordó que «sin vocación y sin pasión, este oficio es un rollo». También intervinieron Sara Urionabarrenetxea, directora de Ordenación y Planificación Universitaria del Gobierno vasco, y Estitxu Garai, vicerrectora del campus de Bizkaia y de Comunicación de la UPV/EHU.

En el evento se encontraban Iñigo Barrenechea, director general del periódico, Oscar Villasante, director de EL CORREO, Koldo Meso, director del Departamento de Periodismo II de la UPV/EHU; Adolfo Lorente, subdirector de EL CORREO, Fernando Castiella, director General de RRHH de Vocento; Teresa Cobo, directora del diario 'La Rioja'; Carmen Manrique, directora de Negocio del periódico; Yenofa Arteche, coordinadora del máster; Iñaki Arechabaleta, Ángel Arnedo Gil, Enrique Portocarrero, Mikel Iturralde, Jesús Canga, Pedro Ontoso, César Coca, Ana Mochales, Mara Rodríguez, Ramón Bustamante, Aingeru Genaut, Hizkuntze Zarandona, Iker Álava, Manu Álvarez, Txebi Merino, Gonzalo de las Heras, Igor del Busto, Dani García, José María Pascual, Carmen Ferrer, Loli y Elisa Guinea Arruabarrena, Cristina Calvillo, José Miguel Munduate, Anunciación González, Raúl Serrano y Eva Garbayo. Recogieron los diplomas los graduados Nina Araluze, Naroa Ascunce, Alin Blanco, Jon Casanova, Mirian Duarte, Aitor Echevarría, Gaspar Escobar, Miriam Guadilla, Álvaro Guerra, Rosa Hidalgo, Virginia Meza, Juncal Munduate, Anai Sainz de la Maza, Ignacio Serrano y Ekaitz Vargas. También acudieron los nuevos alumnos, Javier Álamo, Nora Gantes, Iñigo Gómez, Inas Lguensat, Andrea Montes, Lukas Otaegui, Alejandro Perales, Alazne Pérez, Laura Pimienta, Sergio Quintana, Alazne Rubio, Rita Santamaría, Nerea Tomás y Liselot Verbeke.

