El pediatra Carlos González sobre que los padres que se contradicen delante de sus hijos: «Es un mito muy extendido»

«Otro mito con el que muchas veces se asusta a los padres es el de que, una vez que papá o mamá dicen algo, el otro progenitor por nada del mundo puede contradecirle». Son palabras del conocido pediatra Carlos González, quien habla sobre la extendida creencia de que si los padres se llevan la contraria delante de los pequeños, «pierden autoridad o quedan en ridículo delante de sus hijos».

Pero nada más lejos de la realidad. «Es todo lo contrario. Un padre no pierde autoridad, la está ganando», afirma. El experto explica que «esto es la base de la democracia: la división de poderes. Es decir, cuando papá dice un disparate, mamá le puede parar los pies y al revés», puntualiza.

Cuando tienen lugar este tipo de conflictos y los progenitores no llegan a punto en común, el pediatra piensa que estas situaciones se convierten en «una garantía para el niño». Esto se traduce en que «los hijos piensan: si papá pierde los nervios, mamá me protege y viceversa», apunta. Esto enlaza con otro mito muy extendido, el de que no hay que discutir nunca delante de los hijos. Carlos González opina que es «una tontería». Eso sí, «si por discutir entendemos insultarse, golpearse, tirarse platos... a ver, eso no hay que hacerlo delante de los niños ni detrás», aclara.

En el episodio de su podcast 'Criando sin miedo', el pediatra también le ha dedicado un espacio a otra de las preguntas más habituales que recibe en consulta: ¿Cuándo hay que ceder ante las peticiones de nuestros hijos? «Una cosa es satisfacer sus deseos de vez en cuando y otra cubrirlos de cosas que a veces ni siquiera han pedido», detalla. En este sentido, explica que «todo depende del carácter del niño y a lo que le hayas acostumbrado. Si le has acostumbrado a comprarle muchas cosas, te va a costar dar marcha atrás», subraya.