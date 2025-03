El pediatra Carlos González, a los padres que obligan a estudiar a sus hijos: «Es inquisitivo...»

A.M. Miércoles, 19 de marzo 2025, 11:49 Comenta Compartir

El conocido pediatra Carlos González expone una curiosa teoría en su canal de Youtube sobre los niños y niñas que son malos estudiantes. El experto considera que en la mayor parte de los casos la culpa es de los padres por obligar a sus hijos a estudiar. «Cuando crees que estás haciendo una cosa porque quieres, tienes tendencia a hacerlo bien. Sin embargo, cuando crees que lo haces porque otros te obligan, tienes tendencia a hacerlo mal y rápido», asegura.

El doctor pone un ejemplo muy sencillo. Si la asignatura de literatura es sustituida en las escuelas por una de cine y televisión... ¿qué ocurriría? «Conseguiremos que los niños la odien también», asegura González. ¿El motivo? «Con nuestra insistencia conseguimos el efecto contrario», afirma el pediatra en referencia al mecanismo psicológico de «la teoría de la atribución».

Para González el problema está en los padres que obligan a sus hijos a estudiar. «Para los niños se convierte en una pesadilla y después son capaces de darte todos los detalles de Juego de Tronos o las alineaciones de los equipos de Primera División». «En general, les gustaría estudiar si les dejasen en paz. La naturaleza del ser humano es inquisitiva. Muchas veces matamos en nuestros hijos el deseo innato de estudiar», concluye.

Tampoco es un drama si a tu hijo o hija no le gusta estudiar, considera el pediatra. «Necesitamos albañiles, conductores de camión... no hace falta que todo el mundo estudie», asegura, aunque insiste en que no suele ser lo normal. Lo ideal es «ayudarle» y darle todas las facilidades del mundo para sacar adelante sus estudios.

Otro de los problemas que ve el doctor es el premiar o castigar a los hijos en función de las notas. «Yo no daría un premio a mi hija por estudiar y no lo haría por dignidad, porque es transmitirle que si no hubiese sacado buenas notas no le daría un premio. ¿No es nuestra obligación que saquen buenas notas? No. Tenemos que hacer lo razonable: llevarle a un buen colegio, comprarle el material escolar, intentar ayudarla en lo que necesita...»