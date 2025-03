El pediatra Carlos González, a los padres que pegan a sus hijos: «¿Darle una bofetada...?»

A.M. Sábado, 8 de marzo 2025, 12:54 Comenta Compartir

El pediatra Carlos González se ha pasado por su canal de Youtube 'Criando sin miedo' para hablar de los padres que intentan educar a sus hijos a base de bofetadas. El profesional critica duramente esta actitud de algunos progenitores y llama a la reflexión: «Pretender que tu hijo haga lo que has dicho porque se lo has dicho una vez o se lo has dicho cinco es tan absurdo como si un maestro de escuela dijera 'ayer les enseñé a multiplicar y todavía no multiplican'. Pues claro. Necesitas repetirlo miles de veces con respeto y paciencia para que tu hijo aprenda».

El profesional se muestra sorprendido porque «hay gente que cree que la única manera de evitar que un niño tire un papel al suelo es pegarle». Y se pregunta si «no han pensado con decirle 'oye cariño no está bien que tires un papel al suelo'». «Es un niño pequeño no sabe lo que hace», explica.

González cuenta en su canal que hubo un tiempo donde «estaba permitido pegar a los niños... Y algunas personas protestaban». De hecho, él fue testigo de ellos en un debate que se emitió en una emisora de radio. «Una psicóloga dijo que una bofetada a tiempo estaba bien y otros oyentes llamaron también justificándolo...», recuerda. «Increíble pero cierto...», se lamenta.

Ahora los tiempos son diferentes, se felicita. El pediatra cree que la clave de que un hijo esté bien educado la tienen los padres. «Si son afectuosos, el hijo saldrá afectuoso». Para las cosas minúsculas como pequeños detalles de comportamiento, el pediatra sugiere «tiempo». Pero nunca la violencia. «Pegarle a un detenido es tortura... La Policía no lo puede hacer... Por qué pensamos que lo pueden hacer los padres», compara.

No es la única comparación que hace: «La época donde se prohibió dar bofetadas a los niños escuché argumentos absurdos como si 'ahora se va a meter el Estado en lo que hacemos con nuestros hijos'... Les contesté con mi humor negro y les dije que empiezan por prohibirnos pegar a nuestros hijos y al final no podremos ni pegar a nuestras esposas».

Carlos González lo achaca todo a la «superioridad física» y concluye: «Cuando la educación de los hijos se base en la fuerza física que haréis cuando sean adolescentes... Estaréis perdidos».