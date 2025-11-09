El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto
Conversación de WhatsApp entre la empleada y su jefe. X

El mensaje de un jefe a su empleada por desmayarse que se vuelve viral

Una trabajadora revela la respuesta que obtuvo después de haber tenido un ataque de pánico en la oficina

J. G.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:51

Un jefe con empatía y humanidad. Los trabajos suelen estar cargados de estrés y presión, donde las buenas relaciones laborales son fundamentales. Así se evidencia en una conversación de WhatsApp entre una empleada y su jefe, que tuvo un giro inesperado.

Valentina, una trabajadora del sector servicios, se vio obligada a ausentarse de su puesto tras sufrir dos desmayos y un ataque de pánico en la oficina. Es lo que ha contado una usuaria de X en su cuenta personal. Tras el incidente, se dirigió a su jefe para disculparse por la situación, una reacción común entre muchos empleados que sienten que deben dar explicaciones cuando no pueden cumplir con su jornada laboral debido a problemas de salud.

La respuesta que recibió le sorprendió. A ella y a miles de personas que han compartido la publicación. El mensaje, que rápidamente se viralizó, menciona: «Sí, es lo que tienes que hacer, Valentina. Descartar cualquier otra cosa, en guardia, y después con un médico clínico. No hay nada que tengas que disculpar. Espero que nuestra compañía te haya hecho sentir cuidada. Mañana hablamos».

La conversación ha destacado la importancia de priorizar el bienestar personal. «En estos momentos no hay más importante que uno mismo. Pase lo que haya pasado, las cosas pasan y no son para siempre», continua. La empleada, conmovida por el gesto, compartió su experiencia en redes sociales, agradecida por la actitud de su jefe.

«Lo que más me sorprendió fue la tranquilidad y el apoyo que me brindó», ha indicado la chica. «No te das una idea lo culpable que me sentí y por eso pedí disculpas. Tuve mucha suerte y estoy muy agradecida también con las compañeras que me ayudaron enseguida», agrega.

