El juicio contra Pablo Ibar empezará el 15 de agosto, una semana antes de lo previsto Arrancará con la selección de los doce miembros del jurado, fase que se puede alargar entre cuatro y seis semanas JAVIER PEÑALBA Martes, 17 julio 2018, 12:36

La hora de la verdad para Pablo Ibar se acerca. El juicio que determinará su grado de culpabilidad en los asesinatos en 1994 de tres personas empezará antes de lo previsto. La vista se ha adelantado una semana y en lugar de comenzar el 22 de agosto, tal como inicialmente se había señalado, lo hará el día 15. Así lo ha decidido el juez Dennis Bailey que dirigirá el proceso que, según Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, puede alargarse hasta noviembre o diciembre.

Las sesiones se celebrarán en una de las salas del palacio de justicia de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, en el estado de Florida, el mismo escenario en el que comenzó el calvario para Pablo, hijo del puntista Cándido Ibar y sobrino del legendario José Manuel Ibar 'Urtain'. Allí fue condenado por primera vez en agosto de 2000.

El juicio empezará con la selección de los doce miembros que conformarán el jurado, en cuyas manos están depositadas las esperanzas del acusado. La defensa califica de «vital» esta etapa. Opina que, en gran medida, el veredicto dependerá de la composición del tribunal, de ahí que se tomará todo el tiempo que estime necesario.

Krakenberger señala que «en un juicio de las características del de Ibar, la fase de selección del jurado se puede prolongar perfectamente entre cuatro y seis semanas. Previamente, los candidatos habrán respondido a un cuestionario consensuado por las partes y tras analizar las respuestas, solo accederán a la fase inicial del juicio aquellas personas que no hayan sido descartadas por cualquiera de las partes», afirma.

Tanto la defensa como la Fiscalía pueden rechazar libremente a cualquier persona «siempre que el descarte sea razonado», indica el portavoz, «aunque tienen una cuota limitada», precisa.

Tras la constitución del jurado, arrancará una nueva fase en la que la Fiscalía presentará a su elenco de testigos y peritos en los que sustenta la imputación. En cuanto la acusación termine, tomará el relevo la defensa que hará lo propio con sus testigos y expertos. La fase de prueba concluirá con los informes finales, tras lo cual el jurado se retirará a deliberar. «El tribunal popular debe alcanzar un veredicto de culpable o no culpable por unanimidad. En caso de que por cualquier motivo el veredicto no sea unánime, el juez les exigirá que lleguen a un consenso y si no lo alcanzan en un tiempo prudencial, declarará nulo el juicio y habría que repetirlo», señala Krakenberger.

El tribunal debe pronunciarse si Pablo Ibar es culpable de los asesinatos de dos modelos, Sharon Anderson y Marie Rogers, ambas de 25 años, y el propietario de un local de alterne, Casimir Sucharski, conocido como «Buth Casey», cometidos hace 24 años. La defensa pide la absolución y la Fiscalía reitera su demanda de pena de muerte.

Retraso desde marzo

El juicio contra Ibar debió haber arrancado el pasado 5 de marzo, pero la enfermedad que le fue diagnosticada a Alan Ross, uno de los letrados, obligó a aplazar la vista. Su puesto fue ocupado por el abogado Kevin Kulik. La salida de Ross del equipo de abogados supuso un revés para la defensa. En consecuencia, Pablo Ibar será defendido por un equipo de cuatro letrados. Benjamin Waxman ha llevado la representación de Ibar durante más de diez años y consiguió la anulación de su condena a muerte en el Tribunal Supremo de Florida. Otro letrado es Joe Nascimento, quien participó en fases de la defensa postcondenatoria de Ibar como joven auxiliar y es ahora un exitoso abogado penalista. Fred Haddad será otro de los letrados. Es un abogado «estrella» en Broward County.

La defensa de Ibar había recusado en mayo pasado la elección de Bailey como magistrado con el argumento de que éste fue fiscal auxiliar en la oficina donde también ejerció Chuck Morton, fiscal del juicio del año 2000 en que Ibar fue condenado a la pena capital. No obstante, su recusación no ha sido admitida.