CÉSAR LLAGUNO
El piscolabis

Al rico y peligroso curriculum parisien

Mentir sobre títulos forma parte de la era del postureo

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:02

Cuando tecleo estas líneas la atención está centrada en la evolución del excomisionado para la dana, ingresado tras un presunto intento de suicidio. Espero, por ... este orden, que se recupere, no haya sido esa la causa y que, de ser así, no olvide que los focos dejan de enfocarte cuando encuentran otro caso. Lo que extraña es que, insisto en la presunción por el respeto, alguien quiera quitarse la vida por vergüenza en un país sin vergüenza. O debería decir planeta. Ser pillado en mentira y continuar como si nada es práctica internacional. Jetas sin fronteras. Lo que incluye los curriculum. Si hay tantos cargados de falsedades es porque se hace así desde que alguien decidió que, la llamada por otros lares, «Hoja de vida» debía lucir cual diamante. Que no fuera de tanta calidad o directamente falso era lo de menos. Y de aquellos polvos...

