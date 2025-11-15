El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El calvo y otras caras de la tele

La paradoja del hombre que repartía suerte y no la tuvo en su trabajo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:52

Clive Arrindell nació en Trinidad y Tobago y murió en San Pedro del Pinatar. Realmente no lo hizo en Murcia, pero alguien de esa localidad ... dio la noticia. Y ya se sabe que uno no está muerto hasta que la gente no se entera. Sobre todo si has tenido un minuto de fama. Clive lo tuvo. Solo él podía presumir de ser el hombre que repartía el Gordo de Navidad. Pero los días de confeti y serpentinas suelen ser efímeros. Y muy crueles. Sobre todo para ciertos gremios. Como el de la interpretación. Pasó de soplarnos la suerte a la cara a perder la fama y vivir a espaldas del cine. Cierto que estuvo en series como 'The Crown', pero no llegó a ser una de esas figuras con nombre y apellidos en neón. Simplemente fue, 'El calvo de la Lotería'. Que no es poco. Porque hay gente a la que le bastó un anuncio de 20 segundos para hacer Historia.

