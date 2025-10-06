Las instituciones vascas se ponen en contacto para revisar los «protocolos» tras el 'caso Bernedo'

El escándalo de los campamentos de Bernedo, que acumula doce denuncias de menores por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, ha ... puesto sobre la mesa las lagunas en torno al control sobre este tipo de actividades de tiempo libre privadas y la protección de los menores. Las diferentes instituciones arguyen, desde el primer día, que no es de su competencia, pero han reconocido la necesidad de «revisar» la estructura normativa para determinar cómo hacer un seguimiento de este tipo de campamentos. Y en ello están, según ha confirmado este lunes la diputada vizcaína de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, que ha avanzado que están «en comunicación y coordinadas» con el resto de entidades forales y con el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco para «fortalecer protocolos».

Durante la presentación del balance de la herramienta de prevención de la violencia en el deporte escolar, un ámbito, el deportivo, «en el que tenemos competencia», la también portavoz del Ejecutivo vizcaíno se ha referido a la situación de los campamentos privados. Ha asegurado que «no hay un protocolo concreto» para hacer seguimiento a actividades de ocio como la de Bernedo y que «cada diputación» tiene el suyo propio pero para «las colonias que organiza», en referencia a los campamentos públicos que cada verano ofrecen las entidades forales.

La diputada ha destacado la importancia de «evitar que cuestiones de este tipo puedan volver a suceder», para lo que están trabajando «entre todos» en la elaboración de espacios «más seguros». En ese sentido, Arrizabalaga ha puntualizado que la Ley de Juventud aprobada por el Parlamento vasco en 2022 es la que «sirve de base y de paraguas» a este tipo de actividades, por lo que «se está actuando» en base a esa normativa.

El problema es que algunos de los aspectos están vinculados a un desarrollo reglamentario posterior, por lo que las diputaciones consideran que no les ofrece mecanismos para abordar estas situaciones. «No existe un marco legal que permita que este tipo de actividades sean controladas por las administraciones», aseguró ya la semana pasada la responsable vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada.

La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, no ha ahondado en qué asuntos están tratando con el resto de administraciones, aunque ha afirmado que están «inmersas en un proceso de revisión y de plantear mejoras» en el que se pondrán «encima de la mesa todas las herramientas que tengamos en nuestra mano» con la vista puesta en «evitar» este tipo de casos.

Arrizabalaga también ha señalado que la Diputación no tiene «información ni datos de víctimas niños y niñas que hayan pasado por el campamento de Bernedo». Solo, ha dicho, «la queja» que recibieron en 2019 «mediante una plataforma ciudadana para quejas, solicitudes y peticiones, que se derivó en su momento al Gobierno vasco tal y como corresponde».