Iñigo Urkullu será el romero de honor de Begoña este año
E. C.
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:51
La Cofradía de Begoña ha nombrado al exlehendakari Iñigo Urkullu Romero de Honor de Begoña 2025, para la tercera edición en que la subida oficial ... de la Romería se celebrará en la tarde del próximo 10 de octubre.
Según ha destacado la Cofradía, Iñigo Urkullu «viene desde hace tiempo proclamado públicamente su fe cristiana, algo inhabitual en círculos políticos», y «habla con naturalidad sobre cómo la fe influye en todos los ámbitos de su vida, participando regularmente en misas y otras celebraciones religiosas». Como en los últimos años, la presentación del Romero de Honor se celebrará el próximo 25 de septiembre en el hall del Teatro Arriaga, justo antes del «Angelus», a las 11.50 horas.
