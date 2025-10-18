El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hospitalizadas 24 personas trans en India tras un intento de suicidio colectivo

Las autoridades apuntan a una disputa interna como causa del suceso, mientras vecinos señalan que habría sido motivado por una presunta agresión sexual

Johana Gil

Johana Gil

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:01

Al menos 24 personas transgénero han sido hospitalizadas en la ciudad india de Indore, en el estado de Madhya Pradesh, tras ingerir un producto químico utilizado como limpiador de suelos. Se trataría de un intento de suicidio colectivo aunque se desconoce claramente las razones que les llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo la Policía lo liga a una disputa interna de larga data de esta población en la localidad.

Los afectados fueron trasladados al mayor centro sanitario público de la ciudad. Algunas personas presentaban síntomas de intoxicación grave en el momento del ingreso, pero la mayoría se encuentra estable.

Hasta ahora ha sido detenida una dirigente de la comunidad trans, Sapna Guru, alias 'Sapna Haji', acusada de amenazas y agresiones contra las personas que intentaron suicidarse tras exigir el dinero entregado para una conferencia.

Los vecinos manejan otra versión de los móviles del suceso, que también son recogidos por la prensa local. El grupo bebió fenol como forma de protesta ante la supuesta inacción policial frente a un caso de agresión sexual y extorsión contra una integrante de la comunidad. Dos hombres que se habrían hecho pasar por periodistas habrían grabado imágenes de una mujer trans sin su consentimiento e intentar difundirlas.

