Foto de archivo del Sultán de Joló. Agencias

La historia de los herederos del Sultán de Joló que exigían 16.000 millones a España

El Estado gana el arbitraje internacional de un caso que se remontaba a 1878 y es uno de los litigios más caros de la historia

L. G.

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Punto y final al pleito multimillonario que enemistó hace años a los herederos del sultán de Joló con Malasia y después con España. Los descendientes ... de Jamalul Kiram II acusaron al Estado de haber dificultado el cobro del laudo -fallo dictado en un arbitraje- que daba valor a su derecho de recibir más de 13.000 millones de euros por parte del país asiático por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX. Pedían una cantidad de nada más y nada menos que 16.300 millones a España, que finalmente esquivará la multa.

