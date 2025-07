El Gobierno vasco prevé perder 7 millones por impagos en los avales a la vivienda

En otoño, el Gobierno vasco activará los avales a la compra de vivienda, una herramienta que persigue completar la financiación hipotecaria de personas entre 18 y 39 años ... que no cuentan con ingresos suficientes para pagar la entrada de un piso. El plan autonómico, que se asemeja al programa nacional ICO, avalará hasta el 20% del precio del inmueble que los bancos por lo general no llegan a prestar dado el alto nivel de endeudamiento. Todo ello con el objetivo de que los jóvenes puedan tener cubierta hasta el 100% de la hipoteca sin la necesidad de tener ahorros y sin el riesgo que supone un aval familiar.

Para hacer el plan posible, el Gobierno vasco reservará 144 millones de euros a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). Pero la operación es comprometida. Que sea el Ejecutivo autonómico quien arriesgue el dinero inicial y que, por tanto, no exista un compromiso financiero personal podría llevar a que se produzcan impagos. De hecho, el Gobierno vasco prevé perder hasta 6,9 millones de euros en avales fallidos. El Gabinete Pradales se va a proveer de una partida por esa cantidad como garantía de pago a los bancos mientras el plan esté vigente (el plazo de solicitud de la ayuda finaliza en octubre de 2029). Según sus cálculos, la tasa de morosidad alcanzaría así el 4,8% de lo prestado, cuatro veces más que el que registran bancos líderes como Kutxabank (1,1%).

El dato lo revela la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu, quien solicitaba conocer el detalle de comisiones que el Gobierno vasco prevé abonar al IVF por la prestación de los servicios y la cobertura de avales fallidos. En su contestación, la responsable autonómica pone negro sobre blanco el dinero que Euskadi podría perder durante los años en los que el plan esté activo. Un mes antes, en la presentación de la iniciativa, Melgosa sostuvo que el riesgo de la operación «era mínimo» y que el departamento no esperaba que se produjera un gran número de impagos. «Los vascos pueden estar tranquilos. El programa cuenta con seguridad financiera y en caso de que haya un impago, se podrá recuperar reclamando judicialmente», defendió.

3.000 pisos en cuatro años

Con este programa, el Gobierno vasco quiere facilitar la compra después de detectar que nueve de cada diez jóvenes que vive de alquiler preferiría contar con una casa propia. Ahora bien, la fórmula escogida para impulsar el mercado es comprometida. Sobre todo tras la experiencia en los años previos a 2008. Financiar el 100% del crédito fue lo que alimentó la burbuja inmobiliaria de entonces. Numerosas familias firmaron hipotecas por un valor mucho más alto de lo que realmente podían llegar a pagar, lo que elevó la tasa de endeudamiento.

A través de esta ayuda, el Ejecutivo prevé movilizar 3.000 viviendas, cuyo valor no podrá superar en ningún caso los 340.000 euros. El procedimiento para solicitarlo será el mismo que cuando se pide una hipoteca. El interesado deberá acudir a una de las entidades bancarias adscritas al programa -el IVF está negociando aún los convenios con varias- y detallar su situación. Serán los bancos quienes finalmente decidirán si el demandante cumple con las condiciones del aval o no. Entre los requisitos que se exigen está que el domicilio se destine a vivienda habitual, que los solicitantes hayan residido al menos dos de los últimos cinco años en Euskadi y que sus ingresos no superen los 50.400 euros si la vivienda la adquiere una única persona, o los 86.400 si firman dos.