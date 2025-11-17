Una farmacéutica analiza el nuevo rellenador de arrugas de Mercadona: «El efecto tensor es inmediato» Inés Nieto (@ines_nieto_) desvela si este cosmético, que tiene un precio de 6 euros, merece la pena

Mercadona ha lanzado un nuevo producto que ha llamado la atención de los amantes del mundo del skincare. Se trata del sérum rellenador de arrugas con efecto bótox que el supermercado valenciano comercializa bajo su marca blanca, Deliplus. La farmacéutica Inés Nieto (@ines_nieto_) ha analizado la composición de este cosmético viral, que tiene un precio de 6 euros, para saber si merece la pena.

Nieto indica que entre sus activos principales se encuentra el acetilhexapéptido-8, más conocido como argireline, un péptido con capacidad para relajar parcialmente la contracción muscular. Sin embargo, advierte que su concentración es muy baja: «Está en baja concentración, por lo que es puro marketing una vez más», aclara.

Otro de sus componentes es el pullulan, un compuesto que produce un efecto tensor inmediato sobre la piel. Según explica la farmacéutica, este ingrediente es el responsable del resultado alisador visible al instante que el producto promete. «Sí que va a dar ese efecto bótox-like gracias al pullulan, por lo que si buscas algo flash, instantáneo y puntual, bien. Pero no esperes un efecto antiedad o bótox cosmético real», señala.

Esto se debe principalmente a que la argireline está en cantidades mínimas, «totalmente insuficiente para una acción biológica comparable al bótox o a los péptidos de formulaciones de farmacia o de alta gama», añade la experta.

