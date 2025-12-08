Expertos de Euskadi, Madrid y el extranjero investigarán si el virus de la peste porcina escapó de un laboratorio

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado hoy que un «equipo de expertos en bioseguridad de Madrid, ... el País Vasco y el extranjero» se encargará de de investigar la posible fuga del virus de la peste porcina de un laboratorio. Esta pista sobre el origen de la epidemia surgió este pasado viernes tras conocerse un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) en el que tras analizar el genoma del microorganismo, se afirmaba que la cepa catalana es similar a la que utilizan las instalaciones de bioseguridad para desarrollar una vacuna contra este patógeno procedente de África. La hipótesis que se barajaba hasta entonces apuntaba a un bocadillo con embutido en mal estado.

A falta de conocerse los nombres de los científicos elegidos, cuya identidad se revelará este mismo lunes, Ordeig ha insistido en 'La hora de la 1' en que se tratará de «expertos independientes» que estarán liderados por el director del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Perteneciente a la Universidad Autónoma de Barcelona, las instalaciones se encuentran situadas a menos de un kilómetro del foco. Sus responsables aseguraron la semana pasada que no se había producido «ninguna alteración de la bioseguridad» en su sede. «Marcarán los pasos a seguir y revisarán los protocolos e instalaciones y verán qué tenemos que buscar», ha detallado el conseller, que ha subrayado que «todos los expertos de Europa, del Ministerio y de la Generalitat están movilizados para saber el origen del brote y aclarar si ha habido fallo en una instalación».

Sobre los plazos que manejan para los resultados de la investigación, Ordeig ha asegurado que «en pocos días tendremos información importante». En este sentido, ha destacado que esta semana se recibirán las muestras que están en el laboratorio cruzadas con las muestras encontradas en los jabalíes de la zona de Cerdanyola del Vallès.

«No bajar la guardia»

Por su parte, el subinspector y jefe del área de grupos de apoyo de Agents Rurals, Quico Rivera, ha llamado a «no bajar la guardia» y ha informado de que se sigue trabajando en prospecciones dentro del segundo radio del brote, la zona de bajo riesgo comprendida entre los 6 y los 20 kilómetros de la zona de origen en Cerdanyola del Vallès.

En declaraciones a los medios desde Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), ha agradecido a la ciudadanía el cumplimiento de las restricciones, que, ha dicho, se están respetando «mucho». Asimismo, ha recordado la necesidad de que los ciudadanos alerten «rápidamente» al 112 en caso de encontrar jabalíes muertos o con síntomas de enfermedad.

También ha agradecido la tarea del resto de cuerpos desplegados para la contención del brote y ha dicho que están «muy contentos» de como se está desarrollando el dispositivo.