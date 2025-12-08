El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Generalitat y Gobierno central han movilizado un amplio dispositivo para contener el brote de peste porcina. Efe

Expertos de Euskadi, Madrid y el extranjero investigarán si el virus de la peste porcina escapó de un laboratorio

«Marcarán los pasos a seguir y revisarán los protocolos e instalaciones y verán qué tenemos que buscar», ha asegurado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:10

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado hoy que un «equipo de expertos en bioseguridad de Madrid, ... el País Vasco y el extranjero» se encargará de de investigar la posible fuga del virus de la peste porcina de un laboratorio. Esta pista sobre el origen de la epidemia surgió este pasado viernes tras conocerse un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) en el que tras analizar el genoma del microorganismo, se afirmaba que la cepa catalana es similar a la que utilizan las instalaciones de bioseguridad para desarrollar una vacuna contra este patógeno procedente de África. La hipótesis que se barajaba hasta entonces apuntaba a un bocadillo con embutido en mal estado.

