La ola de calor más mortífera de los últimos años dejó temperaturas de hasta 42,5º. EFE

Euskadi registra 112 fallecidos por el calor en tres meses, el 70% con más de 84 años

Osakidetza trasladó a 129 personas a centros sanitarios pero no contabiliza víctimas directas de golpes térmicos

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:01

El bochorno no solo provoca incomodidad, erupciones, agotamiento, mareos o deshidratación. Arrebata vidas. Bien directamente a través de los temidos golpes de calor, urgencias vitales ... que requieren de atención médica inmediata, o por culpa de las complicaciones fatales que provoca en personas vulnerables o con patologías previas. Euskadi acumula 112 fallecidos por el calor en los últimos tres meses, entre junio y agosto, de los que el 70% eran ancianos de más de 84 años, según recoge el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), dependiente del Ministerio de Sanidad. El mes más mortífero fue, precisamente, agosto, con 74 fallecidos. Hay que recordar que la ola de calor más intensa de la historia a nivel estatal dejó máximas de 42,5 grados en la capital vizcaína.

