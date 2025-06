«Si repaso mucho antes de entrar siento que se me olvida todo», dicen los estudiantes de Selectividad

Es probable que más de uno recuerde los nervios previos al primer examen de Selectividad. Se trata de una sensación difícil de olvidar. Un total ... de 13.100 estudiantes de Bachillerato y FP se han enfrentado hoy a la Prueba de Acceso a la Universidad en Euskadi y han afrontado la jornada con tensión y cierta incertidumbre, pero también con ganas, porque cada vez están más cerca de lograr su objetivo.

El primer examen ha sido el de Euskera y Literatura. La mayoría de estudiantes han coincidido en que ha sido «bastante fácil». Este año ha caído un texto de Amagoia Mujika que habla sobre el arte de enfadarse bien. La primera parte ha consistido en responder unas preguntas tipo test y en la segunda el alumnado ha tenido que elegir entre redactar un artículo de opinión o un email.

Una vez finalizado, han podido relajarse antes del siguiente examen, el de Historia. Mientras algunos echaban un vistazo a las respuestas, otros calmaban la tensión comiendo su 'hamaiketako'. «¿Qué has puesto en esta?». «¿Qué te ha parecido?». «Pues yo he puesto otra cosa». «¡Ay madre, queda lo peor!». Son algunas de las frases que se escuchaban a las puertas de la Facultad de Economía y Empresa de Elcano de Bilbao, una de las sedes para realizar la prueba, cuando todos los estudiantes han salido del examen.

«Pensaba que iba a ser un texto más difícil y con más tecnicismos, pero ha ido bastante bien», ha explicado Amal Mellas, que ha sido una de las primeras en salir. Ha estudiado en el Instituto de Bachillerato a Distancia (IBD). «Quiero estudiar Filosofía para ser docente y estoy un poco asustada. No soy una persona que estudie muchísimo, porque me agobio. Prefiero hacer jornadas cortas de tres horas con descansos, pero durante todo el día». Y lo tiene claro: «No soy de las que repaso mucho antes de entrar, porque si no siento que se me olvida todo», ríe. Al principio se ha llevado un pequeño susto, porque no salía en las listas para realizar la prueba, pero finalmente a ella y a otro grupo les han reubicado en un aula donde había huecos libres.

Noah Rizzetto, alumna de Avellaneda Ikastetxea, también ha salido con buena sensación. Quiere estudiar el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y, aunque en su caso no le exijan mucha nota, quiere obtener buenos resultados. «La prueba que más miedo me da es Historia, siempre», asegura.

En algunos casos la nota sí que preocupa. Nerea Refoyo y Naroa Presa, del colegio Antonio Trueba de Barakaldo, quieren estudiar Magisterio y Psicología. Necesitan más de un 10 para poder acceder. «Esperamos conseguirlo». Por el momento están tranquilas después de realizar el primer examen. «En euskera va a ser fácil aprobar, para un 7 nos da», explican. «Estoy bastante nerviosa, pero el primer examen lo he llevado bien», asegura Sheila Sánchez, también del Colegio Antonio Trueba.

Y, como en todo, hay personas que tienen más facilidad para gestionar los nervios y el estrés. Gorka Ares es uno de ellos: «El primer día, sin nervios. Hay que ir tranquilo porque si no te pueden jugar malas pasadas», cuenta este alumno, que quiere estudiar Ingeniería Informática.

La mayoría de estudiantes se han estrenado por primera vez en la prueba, pero para algunas es la segunda. Es el caso De Alba Burgos, Olaia Cerró, Maider Vicario y Garazi Tello. Son de Sestao, Trapagaran, Gallarta y Santurtzi y quieren estudiar Educación Infantil. Antes de hacer la carrera han hecho un grado y aseguran que es buena opción «porque vas más preparada a la universidad». «Tenemos ganas de empezar la carrera, pero primero queremos que llegue el verano y descansar un poco», relatan.