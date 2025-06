Desconcierto por el examen de historia de selectividad en Euskadi: «Es mucho temario y algunas preguntas son confusas»

María de Maintenant Martes, 3 de junio 2025, 13:06 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Los alumnos vascos han realizado el examen de historia en el segundo turno de la primera jornada de Selectividad que ha tenido lugar este martes. A primera hora de la mañana se enfrentaron a la prueba de euskera y después les ha tocado uno de los considerados 'huesos' de la prueba de acceso a la universidad.

Los estudiantes han salido de la prueba con sensaciones de todo tipo. Eso sí, con cierto alivio, porque la primera tanda ha finalizado y pueden volver a casa para reponer fuerzas y continuar con lo que queda. Mientras algunos salían por la puerta celebrando que ha caído lo que esperaban, otros se quejaban de que «con algunas preguntas puedes tener confusiones».

Los estudiantes han tenido que revisar y corregir un texto desarrollado por la IA sobre uno de los escritos publicados en el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la II República. Después debían explicar las causas y consecuencias de dos grandes acontecimientos ocurridos en España o el País Vasco a lo largo de la historia. Los temas propuestos eran las causas de la crisis de 1917 o la revolución industrial vizcaína y las consecuencias del franquismo en el País Vasco o la autarquía económica. Tanto estos dos ejercicios como la corrección de la IA tenían un valor cada uno de dos puntos.

Examen de historia de Selectividad María de Maintenant Examen de historia de Selectividad María de Maintenant Examen de historia de Selectividad María de Maintenant 1 /

La prueba mayúscula del examen fue el comentario de texto y su análisis. Los estudiantes debían escoger entre los estatutos del Euskeldun Batzokija de 1984 o parte de la Constitución de 1978. Este último ejercicio estaba valorado en cuatro puntos.

Para muchos se trata de la asignatura más difícil de todas, porque es «mucho temario» y han tenido que invertir bastantes horas para poder prepararlo bien. Un ejemplo. Si por la tarde dedicaban seis horas al estudio, cuatro han sido para Historia. «Teníamos un poco de miedo porque es la más dura, pero al final ha caído lo que esperábamos», cuentan Nahia Calderón y Eider Ledesma, del colegio San Francisco Javier, en Santurtzi. La misma alegría compartía Noah Rizzetto, de Avellaneda Ikastetxea. «Nos ha ido bien y el texto de corregir ha sido fácil», asegura.

El problema, según indican, es que algunas preguntas «son confusas». Jone Madariaga, del centro Ignacio Ellacuría de Zurbaran, va a cursar la carrera de Historia. Su madre es historiadora y asegura que «me viene de familia». Sin embargo, explica que le cuesta mucho «estudiar de memoria». «No me parece que este examen sea tan competencial como lo venden. La parte de corregir el texto, por ejemplo, no te lo puedes preparar bien. Creo que estos exámenes se siguen preparando para que estudies de memoria y no es suficiente con que controles el tema y lo expliques con tus palabras», relata.

En este sentido, Izaro Maroto, estudiante del mismo centro, añade que preguntar por las causas y las consecuencias de los acontecimientos históricos «ha desconcertado un poco». «Se han portado... pero llegas al examen con miedo porque no sabes si lo que has estudiado te va a servir. Los textos no eran para tanto, pero igual hubiera sido más fácil poner una pregunta general para demostrar tu conocimiento, porque al ser concretas se reduce mucho. Igual sabes explicar muy bien la Guerra Civil pero no tanto lo que vino después». «Puedes tener confusiones a la hora de responder», añade Noa González. El alumnado también ha coincidido en que ha sido «mucho temario».

Por su parte, Nekane Ojeda considera que la prueba «ha sido más complicada que otros años». Algunos, además, no han tenido tanta suerte. «Me ha salido fatal. El comentario lo había estudiado, pero me he quedado bloqueado y no recordaba bien», lamenta Andoni Castro.