El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Educación aprobó en 2024 un decreto específico de respuesta a la diversidad, donde se detallan las distintas medidas de apoyo. Adobe

Uno de cada diez alumnos vascos necesita apoyo en clase, sin contar los extranjeros recién llegados

El número de estudiantes con discapacidad y otras necesidades se dispara un 60% desde 2021 por los avances en la detección de diagnósticos

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:36

La escuela vasca es cada vez más diversa. Esa diversidad tiene múltiples variantes (de género, de origen...), y una de ellas es la del alumnado ... que necesita ayuda en clase porque tiene algún tipo de discapacidad, trastorno, etc. Esta última realidad ha experimentado un incremento importante en los últimos años, lo que añade complejidad a las aulas y tensiona el sistema educativo, que precisa de cada vez más personal especializado. Hoy por hoy, uno de cada diez alumnos en Euskadi necesita un apoyo especial en clase. Y eso sin contar al alumnado extranjero recién llegado, que a menudo requiere de una atención especial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  6. 6

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  7. 7 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  8. 8

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Uno de cada diez alumnos vascos necesita apoyo en clase, sin contar los extranjeros recién llegados

Uno de cada diez alumnos vascos necesita apoyo en clase, sin contar los extranjeros recién llegados