Dos años de cárcel para un hombre por propinar varios puñetazos en la cara a otro que le había pedido que moviera su coche de sitio La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico, fractura de nariz, pérdida de un diente y contusión ocular

Bruno Vergara Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:46 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre a dos años de cárcel por agredir a otro que le había pedido que moviera el coche del lugar. Los hechos ocurrieron cuando el acusado y el otro varón se encontraban en las proximidades de una rotonda en Santander cuando el primero se dirigió al segundo para pedirle que moviera su vehículo.

En ese instante comenzó una discusión entre ambos en la que el ahora condenado le propinó varios puñetazos en la cara al otro hombre. Una agresión que derivó en un traumatismo craneoencefálico, fractura de nariz, pérdida de un diente y contusión ocular.

El acusado ha reconocido los hechos y admitido ser autor de la agresión. El hombre ha indemnizado al agredido y al Servicio Cántabro de Salud en las cantidades inicialmente solicitadas, 5.300 y 1.744 euros, respectivamente. Además, en la vista la Fiscalía retiró la acusación por delito leve contra el otro hombre, al que acusaba de intentar agredir al agresor.

Temas

Santander

Audiencias