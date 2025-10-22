El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos años de cárcel para un hombre por propinar varios puñetazos en la cara a otro que le había pedido que moviera su coche de sitio

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico, fractura de nariz, pérdida de un diente y contusión ocular

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:46

Comenta

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre a dos años de cárcel por agredir a otro que le había pedido que moviera el coche del lugar. Los hechos ocurrieron cuando el acusado y el otro varón se encontraban en las proximidades de una rotonda en Santander cuando el primero se dirigió al segundo para pedirle que moviera su vehículo.

En ese instante comenzó una discusión entre ambos en la que el ahora condenado le propinó varios puñetazos en la cara al otro hombre. Una agresión que derivó en un traumatismo craneoencefálico, fractura de nariz, pérdida de un diente y contusión ocular.

El acusado ha reconocido los hechos y admitido ser autor de la agresión. El hombre ha indemnizado al agredido y al Servicio Cántabro de Salud en las cantidades inicialmente solicitadas, 5.300 y 1.744 euros, respectivamente. Además, en la vista la Fiscalía retiró la acusación por delito leve contra el otro hombre, al que acusaba de intentar agredir al agresor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  8. 8

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  9. 9 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos años de cárcel para un hombre por propinar varios puñetazos en la cara a otro que le había pedido que moviera su coche de sitio

Dos años de cárcel para un hombre por propinar varios puñetazos en la cara a otro que le había pedido que moviera su coche de sitio