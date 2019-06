Detectan irregularidades en las dosis de radiación recibidas por los trabajadores de Garoña Central nuclear de Santa Maria de Garoña / . Martin El Consejo de Seguridad Nacional señala defectos en la estimación de los riesgos radiológicos de la central burgalesa EL CORREO Miércoles, 12 junio 2019, 07:53

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha advertido de carencias en la planificación de las tareas de pre-desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña lo que repercute en la estimación de riesgos radiológicos de los trabajadores. Según los últimos datos de este organismo, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.

Así apunta que el «indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis», según ha informado Efe. Ante esta situación, «se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación».

El acta del regulador atómico relativa a la «inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (...) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central», señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.

Renovación de las señales

En las actas del comité Alara, donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis, «no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director». Alara es el acrónimo en inglés de 'As Low As Reasonably Achievable', es decir, «tan bajo como sea razonablemente alcanzable», uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.

El acta del CSN incide también en la «necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación». La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.