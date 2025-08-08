El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lugar del incidente.

Un incendio desata todas las alarmas en la Mezquita de Córdoba

Las llamas, que lograron controlar los Bomberos, pudieron originarse en la barredora de una capilla y de allí se extendieron a la cubierta sobre la Puerta del Sagrario

T. Nieva

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:55

Un incendio se declaró este viernes en la Mezquita Catedral de Córdoba por causas que se investigan. La Policía dio el siniestro por controlado en una hora. No obstante, el susto en la ciudad fue importante. Varias dotaciones de los Bomberos se desplazaron de inmediato hasta la zona para frenar el avance de las llamas. Estas se habían desatado minutos después de las nueve y cuarto de la noche y, según diversas fuentes, tuvieron su origen en una barredora. La columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según las imágenes subidas a las redes sociales por los turistas que visitaban esta joya de la cultura andalusí, el fuego se produjo en la zona del monumento próxima a la calle Magistral González Francés, lo que obligó a la guardia urbana a desalojar esta arteria y cerrarla al paso para minimizar riesgos y que los equipos de emergencias pudieran trabajar a sus anchas. Todo apunta a que las llamas tuvieron su origen en una capilla construida en la ampliación del templo que se atribuye a Almanzor, político, militar y canciller del califato de Córdoba, y que de ahí se extendieron a la cubierta, en concreto a la sección que se levanta junto a la Puerta del Sagrario.

La Mezquita Catedral, conocida eclesiásticamente como Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, es el principal monumento de Córdoba, un edificio único que se levanta a escasos metros del río Guadalquivir y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Construido a partir del siglo VIII, es uno de los edificios principales del arte islámico en la Península Ibérica, y fue convertido en catedral una vez que la ciudad cayó en manos de las tropas castellanas en el siglo XIII. No fue hasta cien años después que comenzaron las obras para construir un templo cristiano en su interior.

