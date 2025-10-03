El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
l Gobierno vasco adjudicó 1.515 VPO en Euskadi el pasado año. Yvonne Iturgaiz

Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza

Un total de 335 personas renunciaron a un piso protegido el año pasado, la mayoría por no ajustarse a sus exigencias o por tener concedida una prestación

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Los datos son claros. Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza. Así lo recoge la última memoria de gestión ... de Alokabide, la agencia vasca del alquiler, correspondiente al pasado ejercicio. El documento desvela que a lo largo de 2024 el Gobierno vasco adjudicó 1.515 alquileres sociales, de los cuales 335 -el 22% del total- fueron rechazados, aunque ello implique estar al menos un año excluido de las listas de Etxebide. La mayoría de los beneficiarios que dieron su negativa a una VPO lo hizo porque el piso no se «ajustaba a sus necesidades» o porque ya «tenía cubierta su necesidad habitacional con una prestación económica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  3. 3

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  5. 5

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  6. 6

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  9. 9

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  10. 10

    El Athletic hace demasiadas concesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza

Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza