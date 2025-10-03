La mitad de las donaciones realizadas este año en Euskadi fueron viviendas

De las 1.751 donaciones realizadas en el primer semestre del año en Euskadi, casi la mitad (47%) incluía alguna vivienda. La carestía del mercado ... inmobiliario frente a la falta de disponibilidad económica de los jóvenes para adquirir o arrendar un domicilio libre empuja cada vez más familias a acudir a la cesión de dinero efectivo o bienes, como son las segundas residencias o viviendas que se encuentren vacías, para ayudar a sus hijos en su proceso de emancipación.

Los datos facilitados por el Colegio Notarial del País Vasco a partir de una estadística publicada ayer por el Consejo General del Notariado así lo corroboran. Hasta el pasado mes de junio (último dato disponible), los notarios vascos contabilizaron 833 donaciones que incluían entre otros bienes un domicilio. Son una treintena más que las registradas en las mismas fechas de 2024.

Incremento generalizado

El escenario no es exclusivo de Euskadi. Ni mucho menos. El número de donaciones que contienen un inmueble se ha disparado un 71% entre 2017 y 2024 en el conjunto de España. De hecho, ante estos datos, fuentes del Colegio General del Notariado aseguran que las «donaciones y herencias realizadas por mayores» son las que «impulsan el acceso a una vivienda a las próximas generaciones».

Pero además de los documentos en los que se incorpora el traspaso directo de una vivienda, Andrés Urrutia, notario y presidente de la Academia Vasca de Derecho, aseguró de forma reciente a este periódico que en Euskadi también se han incrementado las donaciones intrafamiliares de dinero en efectivo. Todo ello para que sus hijos puedan abonar el 20% del precio de la vivienda que por norma general exigen los bancos como entrada.