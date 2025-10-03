El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

833 donaciones incluían una vivienda en los primeros seis meses del año. Maika Salguero

La mitad de las donaciones realizadas este año en Euskadi fueron viviendas

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:16

De las 1.751 donaciones realizadas en el primer semestre del año en Euskadi, casi la mitad (47%) incluía alguna vivienda. La carestía del mercado ... inmobiliario frente a la falta de disponibilidad económica de los jóvenes para adquirir o arrendar un domicilio libre empuja cada vez más familias a acudir a la cesión de dinero efectivo o bienes, como son las segundas residencias o viviendas que se encuentren vacías, para ayudar a sus hijos en su proceso de emancipación.

