Alerta a coleccionistas: estas son las nuevas monedas de euro que salen al mercado el 1 de enero de 2026

Desde el próximo 1 de enero de 2026 en Bulgaria se pagará en euros. El país del este da un paso definitivo en su política económica y adopta el euro como moneda oficial en sustiución de las levas, la hasta ahora divisa búlgara. Es el vigesimoprimer país que se adhiere a la Eurozona.

Con la llegada de Bulgaria también se crearán nuevas monedas de euro. Así que los coleccionistas ya están al tanto de sus próximos objetivos. En el anverso de todas las divisas de euro que procedan desde Bulgaria se utilizará el alfabeto cirílico. Figurará la palabra 'БЪЛГАРИЯ' (Bulgaria) además de 'стотинка' (céntimo), 'стотинки' (céntimos) y 'евро' (euro), dependiendo de la moneda. En las de dos euros, el canto estará grabado con la inscripción 'БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ' (Dios Salve a Bulgaria).

El país ha optado por incorporar los actuales símbolos de las levas a sus monedas de euro. Por ejemplo, las divisas de uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta céntimos llevarán plasmado el caballero de Madara, un jinete medieval tallado en una roca en la ciudad de Šumen, en el nordeste de Bulgaria. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El jinete mira a la derecha mientras lancea a un león, como símbolo poderoso del pasado del país.

Las monedas de un euro llevarán el rostro de San Iván de Rila, un monje ermitaño del siglo IX canonizado como santo por la Iglesia antes de la creación de la rama ortodoxa. Para las monedas de dos euros, la efigie escogida es la de Paisio de Hilandar, un clérigo del siglo XVI considerado como el impulsor del Renacimiento búlgaro.

Según el Banco Nacional de Bulgaria, los símbolos de los euros son los mismos que ya existían en las levas por la buena aceptación que gozan en el país. Solo se actualiza el diseño para darle un toque más moderno. Pero esta decisión del Gobierno búlgaro también abre la mano a posibles estafas.

Las monedas de 1 y 2 euros son muy parecidas a las divisas de 1 y 2 levas. La diferencia principal está en el canto de la pieza. Mientras la del euro es completamente redonda, la leva tienda a ser más poligonal. El cambio actual no es muy caro por lo que es difícil estafar mucho dinero. El Consejo de la UE ha fijado el tipo de conversión del euro a 1,95583 levas.

