Alerta alimentaria por piezas de metal y caucho en una famosa sopa vendida en supermercados de España La AESAN ha lanzado un aviso para que se retire el producto de las tiendas y evitar su consumo si alguien ya lo ha comprado

G. C. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:07

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta de la presencia de piezas de metal y caucho en una conocida sopa deshidratada que se vende en supermercados de España. A través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), las autoridades sanitarias de Rumanía (de donde procede el producto) ha advertido a la administración competente española en torno a este producto.

Se trata de una sopa de la marca Knorr con fecha de caducidad 04/2027, un producto muy conocido y que muchos tienen en su despensa para salir de un apuro. Afecta a los lotes 527922C93 y 528022C93, con 63 gramos de peso y cuyo paquete se conserva a temperatura ambiente.

Según la información de la AESAN, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha, Galicia y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. «Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos», señala el organismo.

